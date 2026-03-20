Агентство ООН планирует создать гуманитарный коридор в Ормузском проливе

20 марта 2026, 11:45

Глава Международной морской организации ООН Домингес заявил, что в ближайшее время начнутся переговоры о создании гуманитарного коридора в Ормузском проливе с целью эвакуации заблокированных там судов и более 20.000 членов экипажей.

Он не назвал точные даты начала переговоров и не сообщил о возможном сотрудничестве Ирана в этом вопросе.«Все должны осознавать риски для невинных моряков, понимать, насколько важна свобода судоходства на благо всего мира, особенно для обеспечения глобальной продовольственной и энергетической безопасности», - добавил Домингес.Согласно последним данным организации, с начала войны в результате нападений на корабли в Персидском заливе погибли, по меньшей мере, 7 моряков.