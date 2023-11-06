ООН просит партнеров выделить Украине $435 млн для прохождения зимнего периода

6 ноября 2023, 13:45

«В преддверии зимы гуманитарные работники раздают жизненно важные предметы, такие как термоодеяла, матрасы и обогреватели. ООН и партнеры обращаются с просьбой выделить около $435 млн для оказания зимней помощи более чем 1,7 млн человек по всей Украине до марта 2024 года», – говорится на сайте Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов.