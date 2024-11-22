Ортопедический матрас: рекомендации по выбору идеальной основы для здорового сна

22 ноября 2024, 13:25

Если утром вы чувствуете усталость, головную боль и спину, не стоит спешить менять диван или кровать. Улучшить качество спального места, а заодно и сна поможет хороший, удобный и эргономичный ортопедический матрас. Он помогает поддерживать позвоночник в правильном положении, усиливает кровообращение и помогает избежать болей в спине.

Далее детальнее поговорим о преимуществах изделий и и о том, на что обратить внимание перед тем, как купить ортопедический матрас.

Основные плюсы изделия:

1. Поддержка — правильное положение позвоночника для восстановления организма после напряженного дня.2. Комфорт — ортопедические матрасы уменьшают напряжение в пояснице и шее.3. Улучшение качества сна — отсутствие неудобства делает сон глубже и лучше.4. Гипоаллергенность — материалы, из которых изготавливаются изделия, подвергаются обработке от пылевых клещей, что существенно снижает риск возникновения аллергических реакций.

Ортопедический матрас может не подойти в одном случае, если у вас имеются острые проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Рассмотрим самые популярные из них:

с независимыми пружинами: каждая пружина работает автономно, обеспечивая точечную поддержку для каждой зоны тела. Такие матрасы идеально подходят для пар, так как движение одного спящего не мешает другому;

беспружинные: изготавливаются из латекса, мемори-пены или кокосового волокна;

комбинированные модели: сочетают пружинные блоки и элементы из натуральных или искусственных материалов для максимального комфорта и универсальности.

Каждый из этих видов матрасов имеет свои особенности, преимущества и рекомендации по назначению. Цена зависит исключительно от типа конструкции и внутренних наполнителей.

При выборе обратите внимание:

1. Вес пользователя. Людям небольшого веса рекомендуется приобретать более мягкие модели, а тем, вес которых превышает 90 кг — изделия жесткие и средней жесткости.2. Возраст. Для детей лучше использовать жесткие матрасы, поддерживающие правильное положение окон.3. Позы сна. Любители спать на спине оценят матрасы средней жесткости, а для тех, кто спит на боку, подойдут более мягкие модели.

При выборе можно также рассмотреть вариант матраса с разносторонней (асимметричной) жесткостью, которая меняется простым переворачиваем изделия на другую сторону.

Стоит отметить, что матрас с ортопедическими свойствами – это не блажь или способ продать более дорогой вариант классического изделия. Он разработан специально для поддержания анатомического положения тела и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Это важно, ведь он позволяет полноценно отдохнуть, предотвращает возникновение болезней спины и обеспечивает расслабление во время сна. Физиологически правильный сон важен в любом возрасте, это залог хорошего самочувствия и бодрости. Обеспечить его сможет ортопедический матрас.