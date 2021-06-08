Razer Iskur X – обязательное для хардкорного гейминга кресло

8 июня 2021, 11:15

Razer анонсирует Iskur X - новейшее дополнение к семейству игровых кресел Razer, эргономичное для максимального комфорта и долговечности.

Корпус Iskur X выполнен из армированной стали, покрыт пеной высокой плотности и отделан многослойной прочной синтетической кожей, чтобы обеспечить комфорт и поддержку даже во время самых продолжительных игровых сессий.



Iskur X выдерживает до 136 кг и имеет скульптурную спинку, обеспечивающую сильную поддержку вдоль естественного изгиба позвоночника. Подлокотники 2D уменьшают нагрузку на запястья и плечи, а наклонный край сиденья обеспечивает максимальную поддержку верхней части ноги и бедра. Благодаря многофункциональному откидыванию, Iskur X может менять положения для получения наиболее удобной позы во время длительных игровых сессий.



Сегодня также поступили в продажу подголовники Razer (Razer Head Cussion) и подушки для поясницы Razer (Razer Lumbar Cussion). Подушка Razer Lumbar Cushion, разработанная для использования с любым игровым креслом, помогает установить позвоночник в нейтральное положение с эргономичной опорой, которая адаптируется к форме спины, благодаря набивке из пены с эффектом памяти. Подушка Razer Head Cushion дополняет комфорт благодаря плотной сердцевине из пены с эффектом памяти, которая адаптируется к форме головы для идеального баланса комфорта и поддержки.

Razer Iskur X, Head Cushion и Lumbar Cushion в продаже с 3 июня на Razer.com или у авторизированных продавцов.



Razer Iskur X - $399.00 USD /€399.00 EUR



Razer Head Cushion - $39.99 USD / €49.99 EUR



Razer Lumbar Cushion - $49.99 USD / €59.99 EUR