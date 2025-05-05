5 мая 2025, 12:15

Razer объявил о выпуске чехлов для геймерских кресел Razer Gaming Chair Sleeves, разработанных специально для Razer Iskur V2 X.

Созданные для того, чтобы сохранять кресло Razer Iskur V2 X в идеальном состоянии и обновлённом виде, новые чехлы Razer Gaming Chair Sleeves позволяют владельцам легко защитить своё кресло и изменить его внешний вид — без необходимости ограничиваться одним цветом или дизайном. Благодаря простому двухэлементному дизайну “накинь и застегни”, чехлы изготовлены из мягкой плюшевой ткани, которая не требует сложного ухода и обеспечивает премиальный комфорт.Максимальная износостойкость и полноценная стирка: Сохраняйте кресло Razer Iskur V2 X в первозданном виде — чехлы защищают его от повседневных повреждений и легко стираются в стиральной машине для удобного ухода.Мягкая плюшевая ткань: Улучшите комфорт вашего кресла с помощью чехлов Razer Gaming Chair Sleeves. Мягкий плюшевый материал обеспечивает ощущение роскоши и уюта, способствуя более частому использованию кресла.Быстрая установка без лишних хлопот: Преобразите Razer Iskur V2 X быстро и просто — двухэлементный комплект для спинки и сиденья. Просто наденьте, застегните молнию — и можно играть.Razer Gaming Chair Sleeves уже доступны на Razer.com, в RazerStores и у выбранных розничных партнёров по всему миру (за исключением США и Великобритании).