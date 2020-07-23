Logitech и Herman Miller выпустили геймерское кресло за $1500

23 июля 2020, 10:15

Ещё в конце февраля мы сообщали о том, что производитель компьютерной периферии Logitech и мебельный бренд Herman Miller объединились для производства эргономичной геймерской мебели.

Теперь свет увидел новый продукт этого тандема. Им стало полностью настраиваемое кресло для любителей и профессионалов компьютерных игр. Его название — Embody Gaming Chair, а стоимость вплотную приближается к $1500.



Цена выглядит действительно впечатляюще, но продукты Herman Miller редко бывают дешёвыми, и тут действительно есть за что платить. В отличии от многих геймерских кресел, Embody Gaming Chair не просто выделяется интересным дизайном, но ещё и позволяет с комфортом высиживать многочасовые виртуальные баталии. В первую очередь компании разрабатывали не дизайн, а подгоняли продукт под требования целевой аудитории, чтобы обеспечить потрясающую эргономику.



Herman Miller ещё не выпускала кресла для киберспортсменов, потому в качестве партнёра была выбрана Logitech, которая располагает многолетним опытом в производстве игровой периферии и знает, что необходимо игрокам. Результатом стало кресло с семью точками регулировки и способностью приспосабливаться к позе и положению позвоночника геймеров. Кроме того, Embody Gaming Chair имеет очень естественный механизм наклона и медную конструкцию, обеспечивающую его прохладу. Кресло также может похвастаться функцией "Dynamic Pixel Circulation", которая помогает комфортно распределить вес во время игровой сессии.



Embody Gaming Chair на первый взгляд похоже на множество офисных кресел, однако при более детальном рассмотрении сложно не заметить ярко-синюю окраску задней части и избавиться от ощущения, что кресло будто парит в воздухе.