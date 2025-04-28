Игровое кресло Razer Iskur V2 X - теперь в цвете Light Gray

28 апреля 2025, 9:45

Эргономичное игровое кресло Razer Iskur V2 X дебютирует в новом цвете Light Gray – одном из самых светлых оттенков, которые мы когда-либо выпускали.

Эта базовая модель разработана на основе ключевых эргономических особенностей отмеченного наградами Razer Iskur V2, обеспечивая непревзойдённую поддержку по доступной цене.

Эргономика на уровне флагманов: Сохраняет интегрированную поясничную поддержку и высокоплотные поролоновые подушки, обеспечивая оптимальную осанку и комфорт даже во время длительных игровых сессий

Регулируемый дизайн: Угол наклона до 152°, как у Iskur V2 и серии Enki, а также 2D-подлокотники для персонализированной поддержки и комфорта.

Дышащие материалы: Многослойная дышащая обивка улучшает циркуляцию воздуха, обеспечивая прохладу даже при долгом использовании.

Стильный внешний вид: Элегантное исполнение в цвте Light Gray, которое дополнит любое игровое пространство и обеспечит максимальный комфорт.

