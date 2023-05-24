Razer представляет линейку Nommo V2 - мощный звук с лучшими игровыми колонками

24 мая 2023, 16:45

Razer объявил о выпуске своих новейших игровых колонок для ПК: Линия Nommo V2, разработанная на базе трех ключевых принципов: производительность, погружение и удобство подключения.



Флагманская модель Razer Nommo V2 Pro представляет собой полностью загруженную, полнодиапазонную колонку и беспроводной сабвуфер, усиленный THX Spatial Audio. Она дополнена захватывающей RGB-подсветкой Razer Chroma с функцией задней проекции для дополнительного погружения. В линейку также входят настольные колонки Razer Nommo V2 с проводным сабвуфером и Razer Nommo V2 X для мощной минималистичной установки.

Nommo V2 Pro обладает лучшими в отрасли характеристиками, включая 3-дюймовые полнодиапазонные динамики с алюминиевыми вставками для установки звуковых фаз, которые обеспечивают естественную, кристально чистую акустику, а также является первой в мире игровой акустической системой для ПК, оснащенной беспроводным сабвуфером с функцией нисходящего звукового потока, который обеспечивает мощный, пронизывающий комнату бас и не мешает подключению. Для создания по-настоящему полного погружения в игру геймеры также могут дополнить атмосферу своей игровой площадки с помощью RGB-подсветки Razer Chroma, установленной на задней панели.Чтобы обеспечить геймерам наилучшее качество звука, Nommo V2 Pro — это первая в мире настольная акустическая система, оснащенная THX® Spatial Audio. Также впервые в линейке колонок Razer появились THX Game Profiles - специально настроенные эквалайзеры, обеспечивающие оптимальное объемное звучание для самых популярных игр, таких как Cyberpunk 2077 и Monster Hunter Rise: Sunbreak, и многих других.Razer представляет беспроводной пульт управления Razer Wireless Control Pod для удобного управления и бесшовного подключения. С помощью поворотного, кликабельного циферблата и кнопки включения источника для удобной навигации и создания оптимального режима управления геймеры могут управлять такими настройками, как громкость, воспроизведение/пауза, эквалайзер и многое другое. После подключения по Bluetooth срок службы батареи составляет до 8 месяцев, что обеспечивает длительную работу.Razer Wireless Control Pod поставляется в комплекте с Nommo V2 Pro и будет доступен в качестве отдельного аксессуара для Nommo V2 и Nommo V2 X с августа.