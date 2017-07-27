Razer анонсирует Tiamat 7.1 V2 - флагманскую гарнитуру объемного звучания

27 июля 2017, 10:45

Razer Tiamat 7.1 V2 это аналоговая гарнитура формата 7.1, оборудованная 10 отдельными динамиками.

Каждая чаша наушников содержит по пять динамиков, и вместе они создают ощущение полного погружения в звук, столь важное для просмотра фильмов и достоверного игрового опыта.



В каждой чаше находятся: 40 мм низкочастотный динамик-сабвуфер, 30 мм передние (правый/левый) и центральные динамики, 20 мм задние и боковые динамики. Вместе они создают высокоточный направленный звук.



В комплекте с Razer Tiamat 7.1 V2 поставляется совершенно новый модуль управления звуком, позволяющий настраивать громкость отдельно для каждого из звуковых каналов, а так же в любой момент переключаться между настоящим форматом 7.1 и стерео 2.0.



Помимо этого, модуль контроля звука позволяет по нажанию одной кнопки переключатьcя между гарнитурой и колонками компьютера, благодаря функции pass-through.



Для общения в игре Razer Tiamat 7.1 V2 оборудована всенаправленным цифровым микрофоном с шумоподавлением, который вращается вместе с чашей и позволяет голосу звучать громко и естественно даже в пылу яростного сражения.

Razer Tiamat 7.1 V2 присоединяется к растущему семейству устройств, поддерживающих Razer Chroma. Наушники и модуль контроля звука гарнитуры оборудованы настраиваемой подсветкой с 16.8 млн цветовых оттенков. Владельцы других устройств с Razer Chroma могут синхронизировать их со своей Razer Tiamat 7.1 V2 и выбрать заранее заготовленную установку, или же настроить каждый элемент индивидуально при помощи Razer Synapse.



Razer Tiamat 2.2 V2 эксклюзивно оборудована двумя дополнительными 50 мм низкочастотными динамиками-сабвуферами в каждой чаше, даруя игрокам ударный, характерный бас в сочетании с ясным, выраженным звуком.



Гарнитура снабжена настраиваемым цифровым микрофоном с шумоподавлением для естественного воспроизведения звука и имеет пульт управления с разветвителемудлинителем, совместимый с множеством устройств. Все это делает Razer Tiamat 2.2 V2 разносторонней и удобной гарнитурой для игр на персональном компьютере, Mac, мобильном телефоне и консолях.



RAZER TIAMAT 7.1 V2



Наушники:

• 10 отдельных динамиков на неодимовых магнитах. Каждая чаша содержит:



Сабвуфер:

• 40 мм диафрагма с титановым покрытием и неодимовыми магнитами

• Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

• Сопротивление: 16 Ω

• Чувствительность @ 1 кГц: 118 дБ ± 3 дБ



Передние динамики (Левый/Правый):

• 30 мм с неодимовым магнитом

• Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

• Сопротивление: 32 Ω

• Чувствительность @ 1 кГц: 115 дБ ± 3 дБ



Центральный динамик:

• 30 мм с неодимовым магнитом

• Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

• Сопротивление: 32 Ω

• Чувствительность @ 1 кГц: 115 дБ ± 3 дБ



Задний объемный динамик:

• 20 мм с неодимовым магнитом

• Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

• Сопротивление: 32 Ω

• Чувствительность @ 1 кГц: 118 дБ ± 3 дБ



Боковой объемный динамик:

• 20 мм с неодимовым магнитом

• Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

• Сопротивление: 32 Ω

• Чувствительность @ 1 кГц: 118 дБ ± 3 дБ



Микрофон:

• Частотный диапазон: 100 – 10 кГц

• Чувствительность @1 кГц: -38 дБ ± 3 дБ

• Отношение сигнал/шум: 58 дБ

• Диаграмма направленности: всенаправленный ECM микрофон



Модуль управления звуком:

• Общий звук, передние динамики, центральные динамики, сабвуферы, боковые динамики, задние динамики, громкость микрофона, заглушение микрофона, заглушение звука, переключатель между объемным 7.1 и 2.0 стерео, переключатель колонки/гарнитура

• Кабель: 3 м, плетеное углеволокно

• USB-коннектор питания

• Коннектор PC: 3.5 мм разъем для микрофона, 4 x 3.5 мм, типа аудио-джек

• Коннектор для колонок: 4 x 3.5 мм аудио разъема



Системные требования:

• Компьютер с встроенными разъемами типа 3.5 мм аудио-джек и 1 USB порт (для питания)

• Отдельная звуковая карта или материнская плата с аналоговыми портами объемного звука (5 х 3.5 мм типа аудио-джек, или больше) для истинного объема 7.1.



RAZER TIAMAT 2.2 V2



• Динамики: 4 x 50 мм диафрагмы с титановым покрытием и неодимовыми магнитами Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

• Сопротивление: спереди 32 Ω, сзади 16 Ω

• Максимальная мощность: 50 mW

• Длина кабеля: 1.3 м, плюс 2 м кабель разветвителя-адаптера аудиоканала/микрофона



Микрофон:

• Частотный диапазон: 100 – 10 кГц

• Чувствительность @ 1 кГц: -38 дБ ± 3 дБ

• Отношение сигнал/шум: >58 дБ

• Тип микрофона: ECM

• Диаграмма направленности: всенаправленный



Регулятор громкости на линии:

• Аналоговое колесико управления звуком

• Кнопка заглушения микрофона



Совместимость (аудио):

• Устройства с 3.5 мм аудио-разъемами типа джек

Совместимость (аудио+микрофон):

• Устройства с комбинированными 3.5 мм разъемами аудио+микрофон типа джек