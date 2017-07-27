Razer анонсирует Tiamat 7.1 V2 - флагманскую гарнитуру объемного звучания

Razer Tiamat 7.1 V2 это аналоговая гарнитура формата 7.1, оборудованная 10 отдельными динамиками.
Каждая чаша наушников содержит по пять динамиков, и вместе они создают ощущение полного погружения в звук, столь важное для просмотра фильмов и достоверного игрового опыта.
В каждой чаше находятся: 40 мм низкочастотный динамик-сабвуфер, 30 мм передние (правый/левый) и центральные динамики, 20 мм задние и боковые динамики. Вместе они создают высокоточный направленный звук.
В комплекте с Razer Tiamat 7.1 V2 поставляется совершенно новый модуль управления звуком, позволяющий настраивать громкость отдельно для каждого из звуковых каналов, а так же в любой момент переключаться между настоящим форматом 7.1 и стерео 2.0.
Помимо этого, модуль контроля звука позволяет по нажанию одной кнопки переключатьcя между гарнитурой и колонками компьютера, благодаря функции pass-through.
Для общения в игре Razer Tiamat 7.1 V2 оборудована всенаправленным цифровым микрофоном с шумоподавлением, который вращается вместе с чашей и позволяет голосу звучать громко и естественно даже в пылу яростного сражения.
Razer Tiamat 2.2 V2 эксклюзивно оборудована двумя дополнительными 50 мм низкочастотными динамиками-сабвуферами в каждой чаше, даруя игрокам ударный, характерный бас в сочетании с ясным, выраженным звуком.
Гарнитура снабжена настраиваемым цифровым микрофоном с шумоподавлением для естественного воспроизведения звука и имеет пульт управления с разветвителемудлинителем, совместимый с множеством устройств. Все это делает Razer Tiamat 2.2 V2 разносторонней и удобной гарнитурой для игр на персональном компьютере, Mac, мобильном телефоне и консолях.
RAZER TIAMAT 7.1 V2
Наушники:
• 10 отдельных динамиков на неодимовых магнитах. Каждая чаша содержит:
Сабвуфер:
• 40 мм диафрагма с титановым покрытием и неодимовыми магнитами
• Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
• Сопротивление: 16 Ω
• Чувствительность @ 1 кГц: 118 дБ ± 3 дБ
Передние динамики (Левый/Правый):
• 30 мм с неодимовым магнитом
• Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
• Сопротивление: 32 Ω
• Чувствительность @ 1 кГц: 115 дБ ± 3 дБ
Центральный динамик:
• 30 мм с неодимовым магнитом
• Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
• Сопротивление: 32 Ω
• Чувствительность @ 1 кГц: 115 дБ ± 3 дБ
Задний объемный динамик:
• 20 мм с неодимовым магнитом
• Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
• Сопротивление: 32 Ω
• Чувствительность @ 1 кГц: 118 дБ ± 3 дБ
Боковой объемный динамик:
• 20 мм с неодимовым магнитом
• Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
• Сопротивление: 32 Ω
• Чувствительность @ 1 кГц: 118 дБ ± 3 дБ
Микрофон:
• Частотный диапазон: 100 – 10 кГц
• Чувствительность @1 кГц: -38 дБ ± 3 дБ
• Отношение сигнал/шум: 58 дБ
• Диаграмма направленности: всенаправленный ECM микрофон
Модуль управления звуком:
• Общий звук, передние динамики, центральные динамики, сабвуферы, боковые динамики, задние динамики, громкость микрофона, заглушение микрофона, заглушение звука, переключатель между объемным 7.1 и 2.0 стерео, переключатель колонки/гарнитура
• Кабель: 3 м, плетеное углеволокно
• USB-коннектор питания
• Коннектор PC: 3.5 мм разъем для микрофона, 4 x 3.5 мм, типа аудио-джек
• Коннектор для колонок: 4 x 3.5 мм аудио разъема
Системные требования:
• Компьютер с встроенными разъемами типа 3.5 мм аудио-джек и 1 USB порт (для питания)
• Отдельная звуковая карта или материнская плата с аналоговыми портами объемного звука (5 х 3.5 мм типа аудио-джек, или больше) для истинного объема 7.1.
RAZER TIAMAT 2.2 V2
• Динамики: 4 x 50 мм диафрагмы с титановым покрытием и неодимовыми магнитами Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
• Сопротивление: спереди 32 Ω, сзади 16 Ω
• Максимальная мощность: 50 mW
• Длина кабеля: 1.3 м, плюс 2 м кабель разветвителя-адаптера аудиоканала/микрофона
Микрофон:
• Частотный диапазон: 100 – 10 кГц
• Чувствительность @ 1 кГц: -38 дБ ± 3 дБ
• Отношение сигнал/шум: >58 дБ
• Тип микрофона: ECM
• Диаграмма направленности: всенаправленный
Регулятор громкости на линии:
• Аналоговое колесико управления звуком
• Кнопка заглушения микрофона
Совместимость (аудио):
• Устройства с 3.5 мм аудио-разъемами типа джек
Совместимость (аудио+микрофон):
• Устройства с комбинированными 3.5 мм разъемами аудио+микрофон типа джек