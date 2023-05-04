Razer BlackShark V2 Pro 2023 - новая киберспортивная гарнитура

4 мая 2023, 10:15

Razer, ведущий мировой бренд для геймеров, с гордостью представил новую версию 2023 года своей самой популярной гарнитуры для киберспортсменов Razer BlackShark V2 Pro.

Эта беспроводная гарнитура оптимизирована для работы с передовым звуком, прочным комфортом и сверхбыстрым подключением. Обладая новым инновационным микрофоном Razer HyperClear Super Wideband Mic, встроенными профилями Pro-Tuned FPS, 70-часовым временем автономной работы, возможностью зарядки от Type C, возможностью подключения по Bluetooth и многим другим, усовершенствованная BlackShark V2 Pro 2023 была разработана в сотрудничестве с некоторыми из лучших игроков мирового киберспорта, включая Hakis (Alliance), Shotzzy (OpTic Gaming), Dexter (MOUZ), Refsgaard (Ninjas in Pyjamas) и Stax (DRX).

Команда Razer стремится к новым идеям в области функций, получивших награды, и представила микрофон HyperClear Super Wideband Mic для передачи голоса высокой четкости и качества профессионального уровня. Превзойдя ожидания в отношении производительности беспроводных микрофонов для гарнитур, этот съемный микрофон нового поколения улавливает поразительный уровень детализации голоса геймеров благодаря более широкому диапазону частот звука. В результате каждый разговор с участниками команды звучит четко, насыщенно и естественно.Геймеры теперь могут наслаждаться звуком, как профессионалы, благодаря встроенным в гарнитуру аудиопрофилям FPS, которые обеспечивают максимальную информативность для максимального преимущества в соревнованиях. Геймеры могут легко настроить несколько профилей с помощью Razer Synapse, сохранить их непосредственно на гарнитуре и быть готовыми к отличной игре в пути без дополнительного программного обеспечения.Более чем в три раза увеличив время автономной работы по сравнению с предыдущей версией, BlackShark V2 Pro 2023 может похвастаться 70 часами игры и 6 часами работы от всего лишь 15-минутной зарядки через обновленное соединение Type C. Теперь геймеры могут наслаждаться непрерывным соревновательным геймплеем в течение нескольких дней с минимальным временем простоя.Поскольку комфорт высшего класса является основой дизайна линейки BlackShark, эта гарнитура по-прежнему оснащена шумоизолирующими амбушюрами и ультрамягкой пеной с эффектом памяти для непрерывной концентрации внимания и длительного комфорта. Закрытые амбушюры создают идеальное уплотнение для блокировки отвлекающих факторов, а дышащая ткань обеспечивает оптимальный комфорт во время соревнований.Кроме того, усовершенствованная сила фиксации, усиленная сталь оголовья и укрепленные слайдеры обеспечивают геймерам еще больший комфорт и повышенную долговечность.BlackShark V2 Pro оснащена собственными передовыми 50-миллиметровыми драйверами TriForce Titanium, такими же, как и в других флагманских гарнитурах Razer. Сочетание этих диафрагм с титановым покрытием и идеально настроенных аудиопрофилей игроков киберспорта позволяет геймерам наслаждаться более четким и детальным звучанием во время соревнований.Гарнитура оснащена Razer HyperSpeed Wireless - ведущим в отрасли беспроводным соединением 2,4 ГГц, которое обеспечивает высокопроизводительную соревновательную игру с низкой задержкой и идеально синхронизированным с игрой звуком. В комплект поставки также входит USB-удлинитель для повышения удобства и стабильности беспроводной связи. Теперь, с появлением функции Bluetooth и системы управления Razer SmartSwitch на устройстве, геймеры могут плавно переключаться между 2,4 ГГц и Bluetooth-соединением на своей гарнитуре с минимальными перерывами.Гарнитура 2023 BlackShark V2 Pro - это кульминация сотрудничества между лучшими игроками мирового киберспорта и передовыми технологиями Razer. Благодаря новому революционному микрофону, кристально чистому звуку и исключительному комфорту, эта гарнитура способна пересмотреть стандарты гарнитуры для киберспортсменов, обеспечивая уникальный захватывающий игровой опыт.