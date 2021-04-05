Новая игровая гарнитура Razer Kraken V3 X

5 апреля 2021, 12:45

Razer анонсировал игровую гарнитуру Razer Kraken V3 X. Вдохновленный самой продаваемой гарнитурой Razer Kraken X, Razer Kraken V3 X разработан для длительного использования и повышенного комфорта, с обновленными аудиодинамиками для лучшего погружения в игру и Razer Chroma RGB для лучшего игрового процесса.

Razer Kraken V3 X, оснащенный 40-миллиметровыми динамиками Razer TriForce, запатентованным дизайном, который был впервые представлен в семействе киберспортивных гарнитур Razer BlackShark V2, и объемным звуком 7.1, Razer Kraken V3 X обеспечивает высококачественный реалистичный звук.Гарнитура с кардиоидным микрофоном Razer HyperClear обеспечивает четкую связь в игре без помех. В легком корпусе, весом 285г с амбушюрами из гибридной ткани и пены с эффектом памяти, геймеры гарантированно ощутят комфорт во время долгих игровых сессий.Razer Kraken V3 X - самая доступная гарнитура компании на базе Razer Chroma RGB, запатентованной системы RGB-подсветки Razer с более чем 16,8 миллионами цветов, позволяющей геймерам настроить подсветку наушников для лучшего погружения в игру.ДОСТУПНОСТЬ: Уже доступно на Razer.com и у авторизованных магазиновЦЕНА: Рекомендованная розничная цена $69.99 USD / €79.99