Razer представила гарнитуру Kaira X для игровых консолей

Компания Razer анонсировала гарнитуры Kaira X for Xbox и Kaira X for PlayStation, спроектированные специально для игровых консолей Microsoft и Sony. Приём заказов на устройства уже начался.
Новинки относятся к накладному типу. Применены 50-миллиметровые излучатели Razer TriForce, обеспечивающие диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц. Амбушюры выполнены из материала FlowKnit с памятью формы.
В оснащение входит микрофон HyperClear, установленный на регулируемой штанге. Он обеспечивает высокое качество речи при осуществлении переговоров во время игровых сеансов.
Подсветка не предусмотрена. На чашках расположены органы управления, в частности, колёсико для регулировки уровня громкости.
Для подключения служит 1,3-метровый кабель со стандартным 3,5-миллиметровым коннектором. Это позволяет использовать гарнитуры не только с игровыми приставками, но и с персональными компьютерами, смартфонами и другими гаджетами.
Модель Kaira X for Xbox доступна в различных цветовых исполнениях, в том числе белом, чёрном, красном, синем и зелёном. Версия Kaira X for PlayStation получила бело-чёрное исполнение. Цена обеих новинок составляет около 60 долларов США.
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