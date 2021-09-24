Razer представила гарнитуру Kaira X для игровых консолей

24 сентября 2021, 11:45

Компания Razer анонсировала гарнитуры Kaira X for Xbox и Kaira X for PlayStation, спроектированные специально для игровых консолей Microsoft и Sony. Приём заказов на устройства уже начался.

Новинки относятся к накладному типу. Применены 50-миллиметровые излучатели Razer TriForce, обеспечивающие диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц. Амбушюры выполнены из материала FlowKnit с памятью формы.



В оснащение входит микрофон HyperClear, установленный на регулируемой штанге. Он обеспечивает высокое качество речи при осуществлении переговоров во время игровых сеансов.



Подсветка не предусмотрена. На чашках расположены органы управления, в частности, колёсико для регулировки уровня громкости.



Для подключения служит 1,3-метровый кабель со стандартным 3,5-миллиметровым коннектором. Это позволяет использовать гарнитуры не только с игровыми приставками, но и с персональными компьютерами, смартфонами и другими гаджетами.



Модель Kaira X for Xbox доступна в различных цветовых исполнениях, в том числе белом, чёрном, красном, синем и зелёном. Версия Kaira X for PlayStation получила бело-чёрное исполнение. Цена обеих новинок составляет около 60 долларов США.

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