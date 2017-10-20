Razer Electra V2 – гарнитура с виртуальным объемным звуком

20 октября 2017, 13:15

Razer, ведущий лайфстайл-бренд для геймеров, анонсирует две новые игровые гарнитуры для расчетливых пользователей - Razer Electra V2 и Razer Electra V2 USB.Razer Electra V2 – доступная гарнитура для гейминга, совместимая с широким спектром устройств. Гарнитура разрабатывалась с прицелом на универсальность и высококачественное звучание вне зависимости от устройства, к которому ее подключит пользователь. Она снабжена 40мм неодимовыми динамиками, выверенными для получения наилучших впечатлений от звука на консолях, PC и мобильных телефонах. Совмещенный коннектор аудио и микрофона позволяет легкое подключение гарнитуры к PC, Mac, Xbox One, PlayStation4 или телефону при помощи 3.5 мм аудио-джека. Съемный микрофон с ветрозащитой прекрасно подойдетпользователям, ведущим мобильный образ жизни.Electra V2 разрабатывалась с расчетом на продолжительное применение. Ее конструкция сочетает легковесную и гибкую алюминиевую раму, подвесное оголовье и мягкие амбушюры из искусственной кожи. Съемный микрофон с ветрозащитой идеально подходит для телефонных разговоров и четких команд во время онлайн-сражений.Все эти опции, ранее доступные лишь обладателям более дорогих моделей гарнитур, теперь по карману каждому – с Razer Electra V2.Razer Electra V2 USB наделена теми же достоинствами, что и Razer Electra V2; ее основное отличие – соединение при помощи USB, оптимизированное для использования на PC. Подключив гарнитуру к компьютеру, пользователи могут активировать подсветку чаш, а так же обеспечить виртуальное 7.1-объемное звучание, поддерживаемое облачным конфигуратором Razer Synapse.Характеристики:Razer Electra V2НаушникиЧастотный диапазон: 20 Гц – 20 кГцИмпеданс: 32 ± 15% ΩЧувствительность: 105 ± 3дБМаксимальная входная мощность: 50 mWДинамики: 40 мм с неодимовыми магнитамиДлина кабеля: 1.3 мПриблизительный вес: 278 граммМикрофон (съемный, с ветрозащитой)Частотный диапазон: 100 Гц – 10 кГцОтношение сигнал/шум: ≥ 50 дБЧувствительность (@1 кГц): -41 ± 3 дБДиаграмма направленности: ВсенаправленныйКнопки управления звукомГромкость выше/ниже, выключение микрофонаRazer Electra V2 USBНаушникиЧастотный диапазон: 20 Гц – 20 кГцИмпеданс: 32 ± 15% ΩЧувствительность: 105 ± 3дБМаксимальная входная мощность: 50 mWДинамики: 40 мм с неодимовыми магнитамиДлина кабеля: 1.3 мПриблизительный вес: 294 граммМикрофон (съемный, с ветрозащитой)Частотный диапазон: 100 Гц – 10 кГцОтношение сигнал/шум: ≥ 50 дБЧувствительность (@1 кГц): -41 ± 3 дБДиаграмма направленности: ВсенаправленныйКнопки управления звукомГромкость выше/ниже, выключение микрофона