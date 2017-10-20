20 октября 2017, 13:15

Razer Electra V2 – гарнитура с виртуальным объемным звуком

Razer, ведущий лайфстайл-бренд для геймеров, анонсирует две новые игровые гарнитуры для расчетливых пользователей -  Razer Electra V2 и Razer Electra V2 USB.

Razer Electra V2 – доступная гарнитура для гейминга, совместимая с широким спектром устройств. Гарнитура разрабатывалась с прицелом на универсальность и высококачественное звучание вне зависимости от устройства, к которому ее подключит пользователь. Она снабжена 40мм неодимовыми динамиками, выверенными для получения наилучших впечатлений от звука на консолях, PC и мобильных телефонах. Совмещенный коннектор аудио и микрофона позволяет легкое подключение гарнитуры к PC, Mac, Xbox One, PlayStation4 или телефону при помощи 3.5 мм аудио-джека. Съемный микрофон с ветрозащитой прекрасно подойдет пользователям, ведущим мобильный образ жизни.

Electra V2 разрабатывалась с расчетом на продолжительное применение. Ее конструкция сочетает легковесную и гибкую алюминиевую раму, подвесное оголовье и мягкие амбушюры из искусственной кожи. Съемный микрофон с ветрозащитой идеально подходит для телефонных разговоров и четких команд во время онлайн-сражений.   

Все эти опции, ранее доступные лишь обладателям более дорогих моделей гарнитур, теперь по карману каждому – с Razer Electra V2.

Razer Electra V2 USB наделена теми же достоинствами, что и Razer Electra V2; ее основное отличие – соединение при помощи USB, оптимизированное для использования на PC.  Подключив гарнитуру к компьютеру, пользователи могут активировать подсветку чаш, а так же обеспечить виртуальное 7.1-объемное звучание, поддерживаемое облачным конфигуратором Razer Synapse.

Характеристики:

Razer Electra V2

Наушники

    Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
    Импеданс: 32 ± 15% Ω
    Чувствительность: 105 ± 3дБ
    Максимальная входная мощность: 50 mW
    Динамики: 40 мм с неодимовыми магнитами
    Длина кабеля: 1.3 м
    Приблизительный вес: 278 грамм

Микрофон (съемный, с ветрозащитой)

    Частотный диапазон: 100 Гц – 10 кГц
    Отношение сигнал/шум: ≥ 50 дБ
    Чувствительность (@1 кГц): -41 ± 3 дБ
    Диаграмма направленности: Всенаправленный

Кнопки управления звуком

    Громкость выше/ниже, выключение микрофона

Razer Electra V2 USB

Наушники

    Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
    Импеданс: 32 ± 15% Ω
    Чувствительность: 105 ± 3дБ
    Максимальная входная мощность: 50 mW
    Динамики: 40 мм с неодимовыми магнитами
    Длина кабеля: 1.3 м
    Приблизительный вес: 294 грамм

Микрофон (съемный, с ветрозащитой)

    Частотный диапазон: 100 Гц – 10 кГц

    Отношение сигнал/шум: ≥ 50 дБ
    Чувствительность (@1 кГц): -41 ± 3 дБ
    Диаграмма направленности: Всенаправленный

Кнопки управления звуком

    Громкость выше/ниже, выключение микрофона
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