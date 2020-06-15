Новые игровые коврики RAZER GIGANTUS V2

15 июня 2020, 11:15

Razer, ведущий международный лайфстайл-бренд для геймеров, анонсировал новые коврики Gigantus V2.

Gigantus V2 стал новым продуктом в линейке ковриков от Razer, с обновленным покрытием с большим количеством нитей для идеального баланса между скоростью и контролем, а также c улучшенной нескользящей резиновой подложкой для комфорта. Gigantus V2, протестированный киберспортсменами из Team Razer, доступен в четырех размерах, вплоть до массивного 3XL, для полного охвата рабочего стола.Gigantus V2 имеет стильную полностью черную отделку, с минимальным лого Razer в одном углу, что обеспечивает идеальную поверхность для больших движений мышью и при этом хорошо выглядит.Gigantus V2 с толстой резиновой вспененной основе высокой плотности, покрытой текстурированной тканью с микротканым покрытием для точного и надежного отслеживания мыши будет выпускаться в следующих размерах:M (360 x 275 x 3мм)L (450 x 400 x 3мм)XXL (940 x 410 x 4мм)3XL (1,200 x 550 x 4мм)Геймеры также могут изменить свой Gigantus V2 через Razer Customs, что позволяет им по-настоящему персонализировать свои коврики с помощью текстов, цветов, рисунков и значков по своему выбору. Для тех, кто хочет проявить свою любовь к своей любимой игре или влиятельному игроку, Razer Customs предлагает постоянно растущую коллекцию лицензированных принтов от Blizzard, Microsoft и других партнеров-издателей ААА-игр, а также эксклюзивные дизайны от популярных стримеры и киберспортивных команд.Gigantus V2 уже доступен на Razer.com и у авторизированных продавцов.