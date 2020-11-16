Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition - специальный релиз мышки Viper

16 ноября 2020, 12:45

Razer, ведущий мировой лайфстайл бренд для геймеров, в сотрудничестве с CD PROJEKT RED, сообщают о том, что Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition наконец-то увидела свет, чтобы вы могли как следует экипироваться и быть на острие атаки.

Исследуйте безграничные возможности города с высоко оцененной технологией HyperSpeed от Razer, которая обеспечивает стабильную работу беспроводной сети на 25% выше, чем у других беспроводных технологий. Цельтесь и стреляйте со смертельной точностью благодаря оптическому датчику Razer Focus + Optical Sensor. Датчик разработан с разрешением 20000 точек на дюйм для обеспечения точности разрешения до 99,6% и умного отслеживания. Найдите ключ к бессмертию с помощью оптических свитчей (переключателей) Razer второго поколения, которые обеспечивают мгновенное время отклика 0,2 мс, гарантируя, что Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition будет быстрой и точной для геймплея на максималках.При весе всего 74 грамма Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition работает на базе Razer Chroma RGB и поставляется с док-станцией для зарядки мыши Razer Chroma Mouse.Вы сможете сделать свое игровое снаряжение еще более индивидуальным и создать потрясающий боевой пост Cyberpunk 2077 - с игровыми ковриками Razer Gigantus V2 и дизайном чехла для телефона Razer Arctech Pro Cyberpunk 2077, которые теперь доступны для Razer Customs.Рекомендованная розничная цена $159.99 USD / € 179.99