Коллекция игровых устройств Razer Quartz и Mercury 2020

21 сентября 2020, 15:15

Razer, ведущий мировой лайфстайл бренд для геймеров, сообщает, что новейшие высокопроизводительные игровые устройства Razer теперь доступны в совершенно новой цветовой гамме.

Благодаря культовой цветовой гамме Razer Quartz и стильной минималистичной коллекции Razer Mercury геймеры теперь могут заявить о себе элегантным геймерским сетапом.



Цветные коллекции будут включать:



Razer Viper Ultimate - беспроводная игровая мышь, созданная чтобы побеждать. Она оснащена беспроводной технологией Razer HyperSpeed и оптическим датчиком Razer Focus + на 20K DPI, и все это в легком корпусе весом 78 г.

Razer Hammerhead True Wireless, обеспечивающие передачу аудио со сверхнизкой задержкой для эффекта погружения и получения преимущества в играх.

В новой цветовой гамме также появятся и более серьезные системные продукты от Razer:

По многочисленным просьбам игровой ноутбук Razer Blade 15 Quartz выйдет в цветовой гамме Quartz. Игровой ноутбук Razer Blade 15 Quartz, оснащенный 6-ядерным процессором Intel Core i7 10-го поколения и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, — производительность и стиль.

Razer Core X будет доступен в светлом современном корпусе Mercury, так что внешний корпус для видеокарт для ноутбуков Thunderbolt 3 обеспечит качество десктопных решений в элегантном белом цвете.

Чтобы завершить максимально минималистичный сетап, Razer представит подставку Mercury для ноутбуков с диагональю до 15 дюймов.



Выпущенные в 2017 и 2018 годах соответственно версии Razer Mercury и Razer Quartz покорили стримеров и геймеров по всему миру. Компания Razer обновила коллекции, чтобы предоставить геймерам-модникам новейшее игровое оборудование для оптимальной производительности.



Игровой ноутбук Razer Blade 15 Quartz будет доступен в США, Канаде, Австралии, Сингапуре, Гонконге и Китае в октябре на Razer.com.



Razer Core X и подставка под ноутбук Mercury будут доступны на Razer.com и у авторизованных дилеров.



ЦЕНА



Рекомендованная розничная цена Razer Viper Ultimate in Quartz и Mercury Edition: $149.99 USD / €159.99



Рекомендованная розничная цена Razer Hammerhead True Wireless Quartz и Mercury Edition: $99.99 USD / €109.99



Razer Blade 15 Quartz Edition: $1,599.99 USD



Razer Core X Mercury Edition: $299.99 USD / €299.99 MSRP



Подставка для ноутбука Mercury Edition: $49.99 USD / €49.99 MSRP

