Официальный анонс Razer Opus X

16 июня 2021, 10:15

Razer, ведущий мировой лайфстайл бренд для геймеров анонсировал Opus X, новое устройство в линейке аудио продуктов, с технологией активного шумоподавления (ANC), Bluetooth 5.0, игровым режимом с задержкой 60мс, направленными 40мм динамиками и встроенным микрофоном и со стильным оголовьем в разных цветах.

Opus X звучат так же хорошо, как и выглядят, с направленными 40-миллиметровыми динамиками, обеспечивающими богатый звук, оживляя игры с резкими басами и четкими средними и высокими частотами. Идеально подходят для музыки и фильмов, а пользователи могут наслаждаться непрерывным, звуком с эффектом погружения, поскольку технология Opus X ANC нейтрализует нежелательные внешние шумы с помощью режима быстрого внимания, когда пользователи хотят слышать свое окружение.Благодаря встроенному микрофону Opus X обеспечивает кристально чистый звук голоса при разговорах по телефону, внутриигровом общении или видеоконференциях, что делает их универсальной гарнитурой для развлечений, работы и игр. С Bluetooth 5.0, Opus X обладает большей дальностью действия и стабильностью подключения с низким энергопотреблением, что позволяет продлить срок службы батареи до 30 часов с активным шумоподавлением (40 часов без активного шумоподавления).Стильная, удобная и доступная в цветах Razer Green, Mercury White и Quartz Pink, Opus X - идеальная гарнитура для всех, кто хочет качественного звука с эффектом погружения, где бы они ни находились.