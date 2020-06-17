RAZER OPUS - новая игровая гарнитура с THX Certified audio

17 июня 2020, 12:15

Razer сообщает о поступлении в продажу новой беспроводной гарнитуры Razer Opus. С невероятным звуком THX Certified audio и продвинутой гибридной системой шумоподавления, Razer Opus обеспечивает ровно то звучание, каким его задумывали артисты – чистое, четкое и без фоновых шумов окружения, мешающих погружению.



Поскольку большинство потоковых сервисов в настоящее время предоставляют высококачественный звук, крайне важно иметь комплект наушников, способных воспроизводить детали и нюансы этих звуков высокой четкости. Но звуки повседневной жизни, от фонового городского шума до суетливого образа жизни, когда вы работаете из дома с окружающими вас людьми, могут мешать прослушиванию, портить ваш фокус и наслаждаться высококачественными записями.

В Razer Opus используется усовершенствованная система гибридного активного шумоподавления (УШП) для устранения внешних шумов с четырьмя выделенными микрофонами УШП, разработанными для точной настройки широкого диапазона внешних частот, что обеспечивает более чистое и непрерывное прослушивание.

Хотя фильтрация внешних шумов важна, качество воспроизведения звука является центральным для обеспечения насыщенного, безупречного звука. Имея это в виду, Razer Opus прошел сотни научно разработанных тестов, чтобы получить сертификат THX, гарантируя самые высокие стандарты звука.«Благодаря тесному сотрудничеству с командой дизайнеров Opus мы смогли внести свой вклад на протяжении всего процесса разработки, - сообщил Питер Васай, руководитель THX Certification. - В результате появились высокопроизводительные беспроводные наушники, которые обеспечивают насыщенный, сбалансированный звук, четкий вокал и глубокие басы, оптимизированные для музыки, игр и фильмов.»Чтобы достичь строгих требований для сертификации THX, мелкие детали, такие как частотный диапазон и отклик, должны быть способны обеспечить четкий, детализированный вокал и глубокие басы с нулевым искажением при высокой громкости. Результатом является пара наушников, которые обеспечивают кристально чистый звук с широким, идеально сбалансированным звуковым окружением.«Несмотря на наш многолетний опыт создания гарнитур для одной из самых требовательных аудиторий в мире, дизайн Razer Opus требовал от нас переосмысления каждой детали», - сказал Алвин Чонг, старший вице-президент подразделения периферийных устройств Razer. «С наушниками Razer Opus мы можем доставить удовольствие от прослушивания, которое удовлетворит даже самого требовательного меломана в любой среде».Легкое оголовье и амбушюры Razer Opus из мягкой пены и искусственной кожи обеспечивают удобную посадку без давления в течение длительного периода использования. Каждый заряд батареи длится до 25 часов при включенной функции УШП, что позволяет пользователям наслаждаться непрерывным высококачественным звуком в шумной обстановке.Благодаря дополнительным полезным функциям, таким как Режим Быстрого Внимания при необходимости слышать внешний мир, и дополнительному аналоговому входу 3,5 мм для максимальной совместимости с устройством, Razer Opus является одним из самых универсальных и адаптируемых наушников с УШП.THX Certified – Для чистого вокала и диалогов, без искажений и с отличной шумоизоляцейУсовершенствованная Система Шумоподавления – Гибридное активное шумоподавление с 4 выделенными микрофонами УШПСозданы для комфорта – амбушюры из мягкой пены и искусственной кожи и легкое оголовьеМобильное приложение Opus – готовые настройки эквалайзера от THX, автоматическая настройка, статус заряда батареиРежим Быстрого Внимания – Для ситуативного внимания, когда это необходимоАвто-пауза / Авто-старт – Для бесшовного воспроизведения медиаКонструкция «На ходу» – До 25 часов с включенной системой УШП, проводное подключение 3.5мм, кейс для храненияДинамики: 2 x 40мм динамические динамикиВес: 265гДиапазон частот: 20 Гц – 20 кГцМикрофон: 4 для гибридной системы УШП, 2 для голосового чатаПодключение: Bluetooth 4.2 и 3.5ммКодеки: AAC & APTX, 4.2, A2DP, AVRCP, HFP