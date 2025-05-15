Razer Clio-беспроводная акустическая подушка-подголовник с THX Spatial Audio

15 мая 2025, 14:45

Razer представил Razer Clio — инновационный аксессуар для игрового кресла, обеспечивающий объёмный звук на уровне гарнитуры, но без необходимости её ношения.



Системы объёмного звучания часто бывают сложными, но с Razer Clio всё проще: колонку можно использовать как основной автономный динамик, обеспечивающий чистый и мощный звук, или как часть многоканальной аудиосистемы — подключив в качестве тылового динамика к имеющимся фронтальным динамикам через Synapse 4, чтобы насладиться более насыщенным объемным звуком.

Оснащенная встроенными двойными излучателями ближнего поля, которые направляют звуковые волны прямо в уши, подголовник с беспроводной колонкой Razer Clio обеспечивает максимальную акустическую производительность по сравнению со стереодинамиками, гарантируя чистый звук без искажений даже за пределами "зоны наилучшего восприятия". Это позволяет полностью погрузиться в звуковую атмосферу во время игр, просмотра фильмов или прослушивания музыки.Геймеры смогут насладиться насыщенным звуковым ландшафтом, который органично впишется в их сетап, обеспечивая оптимальную производительность и удовольствие от игры без использования наушников.Ключевые особенностиПогружение: THX Spatial Audio поднимает погружение на новый уровень благодаря режимам расширения акустики для гиперреалистичности. Развлечения оживают со всех сторон благодаря передовому иммерсивному аудио THX и двум 43-миллиметровым полнодиапазонным динамикам, обеспечивающим динамичный и высокоточный звук для гиперреалистичного восприятия.Совместимость: Встроенные двойные излучатели ближнего поля обеспечивают высококачественное звучание и захватывающий игровой процесс, подобно ношению гарнитуры, но без усталости. Расположенные под углом динамики направляют звук прямо в уши, обеспечивая комфортное прослушивание. Используйте Razer Clio как отдельную основную колонку или подключите ее к существующим колонкам в качестве тыловой колонки, чтобы создать динамичный объемный звук 5.1, который улучшит игровой процесс и развлечения.Подключение: Подключайтесь к устройствам по беспроводной связи для игр на ПК и консолях с ультранизкой задержкой с помощью Razer HyperSpeed Wireless или переключитесь на Bluetooth для совместимости с устройствами на базе Android и iOS.Форм-фактор: Мягкая подушка для головы из пены с эффектом памяти и с беспроводным динамиком изготовлена из толстой плотной пены, которая обеспечивает баланс между поддержкой и комфортом, удерживая голову и шею для комфортного прослушивания. Благодаря регулируемым нейлоновым ремням Razer Clio подходит для игровых кресел с высокой спинкой.Автономность: Геймеры могут наслаждаться несравненной звуковой свободой благодаря автономной работе до 14 часов, что обеспечивает непрерывные развлечения от одного заряда.В рамках движения Razer #GoGreenWithRazer и приверженности устойчивому будущему, подголовник с беспроводной колонкой Razer Clio заряжается с помощью стандартного кабеля USB-C, поощряя пользователей использовать существующие кабели. Соответственно, кабель USB-C для зарядки не будет включен в комплект поставки, что еще больше способствует снижению выбросов углекислого газа в продуктах Razer.