Razer показали концепты "умной" маски и игрового кресла на CES 2021

17 января 2021, 10:45

Razer анонсировал два новых концептуальных дизайна в рамках выставки CES 2021; Project Hazel, самая «умная» и социально дружественная маска для лица в мире, и Project Brooklyn, компактное интегрированное игровое кресло для погружения нового поколения.

Концептуальные проекты в Razer — это исследования инноваций, проведенные командами разработчиков и инженеров Razer для оценки отзывов сообщества и влияния на будущее портфолио продуктов компании. Более ранние концептуальные проекты либо поступили на рынок, либо их элементы были включены в другие выпущенные продукты.«Умная» маска призвана помочь повысить удобство повседневного ношения и преодолеть общие проблемы социального взаимодействия, в то время как новое трансформируемое игровое кресло обеспечивает полное атмосферное погружение благодаря тактильным ощущениям, графике и освещению в гибком форм-факторе.