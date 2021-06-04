Генеральный директор Razer рассказывает о будущем игрового "железа" на E3 2021

4 июня 2021, 13:45

Razer анонсировал свой первый в истории Razer Keynote на E3 2021, который станет одним из хэдлайнеров выставки в понедельник, 14 июня.

Генеральный директор и соучредитель Razer Мин-Лян Тан представит серию инновационного оборудования, созданного с использованием лучших в своем классе технологий и дизайна, которые будут продолжать поднимать планку для компьютерных игр.

Это первая основная презентация Razer на ведущем глобальном игровом мероприятии — E3. Шоу всегда выделяло лучшее в индустрии видеоигр за год с участием ведущих мировых игровых брендов, и в этом году Razer с гордостью выступает в качестве основного докладчика и делится новостями о передовых инновациях и оборудовании, которое поддержит лучшее из того, что игры на ПК могут предложить.Генеральный директор Razer Мин-Лян Тан возглавит основной доклад Razer на E3 2021 в совершенно новом формате дополненной реальности, сочетающем живое и виртуальное пространство для создания эффекта погружения. Благодаря интерактивному оверлею E3 миллионы поклонников Razer и геймеров по всему миру смогут присоединиться к прямой трансляции и участвовать в ней. Мин-Лян также присоединится к своему программному докладу с другими ведущими игроками отрасли, чтобы продемонстрировать инновации, которые вместе выведут компьютерные игры на новый уровень производительности и погружения. Razer E3 Keynote будет транслироваться на международном уровне на официальных каналах E3 (YouTube, Twitch, Twitter, Facebook), на портале и в приложении E3, на веб-сайтах медиа-партнеров E3, включая IGN, GameSpot, PC Gamer, GamesRadar + и др., а также он будет показываться в основных соцсетях Razer.После E3 Keynote расширенное виртуальное мероприятие RazerStore Live, организованное знаменитостями из игровой индустрии и сотрудниками Razer, будет транслироваться в социальных сетях Razer с дополнительными hands-on презентациями, показами продуктов и розыгрышами призов.