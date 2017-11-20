Механическая клавиатура Razer BlackWidow Ultimate получила защиту от воды и пыли

Razer BlackWidow Ultimate подверглась редизайну с расчетом на еще большую долговечность. Рейтинг IP54, присвоенный Международной электротехнической комиссией, подтверждает защищенность клавиатуры от случайно пролитых напитков и вредоносных микрочастиц.
“Мы не прекращаем совершенствовать наши клавиатуры,” говорит Минь-Лян Тан, сооснователь и Генеральный директор Razer. “Razer BlackWidow Ultimate надежна, как никогда, и это наша первая механика с защитой от воды и пыли.”
Razer BlackWidow Ultimate, как и раньше, снабжена индивидуально подсвеченными кнопками. Каждый из зеленых светодиодов можно настроить при помощи программы Razer Synapse с возможностью выбора из множества световых эффектов, включая Волну, Реактивный, Свет Звезд и прочие. Пользователи так же могут создать индивидуальные профили при помощи продвинутого конфигуратора световых эффектов.
Razer BlackWidow Ultimate оборудована механическими переключателями Razer, разработанными специально для игр и удостоенными множества наград. «Зеленый» вариант переключателей со сроком жизни до 80 миллионов нажатий обеспечит абсолютную надежность и высокую производительность.
Особенности Razer BlackWidow Ultimate:
Механические переключатели Razer с силой срабатывания 50 g (Razer Зеленый)
Срок жизни - 80 миллионов нажатий
Защита от влаги и пыли по стандарту IP54
Антигостинг – до 10 нажатий
Поддержка Razer Synapse
Индивидуально подсвеченные клавиши с динамическими световыми эффектами
Полностью программируемые кнопки с настройкой макросов «на лету»
Игровой режим
Ультраполлинг 1000 Гц
Приблизительный размер: 203 мм (Длина) x 153 мм (Ширина) x 60 мм (Высота)
Приблизительный вес: 348 грамм с кабелем