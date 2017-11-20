Механическая клавиатура Razer BlackWidow Ultimate получила защиту от воды и пыли

20 ноября 2017, 11:45

Razer представляет обновление механической клавиатуры-бестселлера Razer BlackWidow Ultimate.

Razer BlackWidow Ultimate подверглась редизайну с расчетом на еще большую долговечность. Рейтинг IP54, присвоенный Международной электротехнической комиссией, подтверждает защищенность клавиатуры от случайно пролитых напитков и вредоносных микрочастиц.



“Мы не прекращаем совершенствовать наши клавиатуры,” говорит Минь-Лян Тан, сооснователь и Генеральный директор Razer. “Razer BlackWidow Ultimate надежна, как никогда, и это наша первая механика с защитой от воды и пыли.”



Razer BlackWidow Ultimate, как и раньше, снабжена индивидуально подсвеченными кнопками. Каждый из зеленых светодиодов можно настроить при помощи программы Razer Synapse с возможностью выбора из множества световых эффектов, включая Волну, Реактивный, Свет Звезд и прочие. Пользователи так же могут создать индивидуальные профили при помощи продвинутого конфигуратора световых эффектов.



Razer BlackWidow Ultimate оборудована механическими переключателями Razer, разработанными специально для игр и удостоенными множества наград. «Зеленый» вариант переключателей со сроком жизни до 80 миллионов нажатий обеспечит абсолютную надежность и высокую производительность.

Особенности Razer BlackWidow Ultimate:



Механические переключатели Razer с силой срабатывания 50 g (Razer Зеленый)

Срок жизни - 80 миллионов нажатий

Защита от влаги и пыли по стандарту IP54

Антигостинг – до 10 нажатий

Поддержка Razer Synapse

Индивидуально подсвеченные клавиши с динамическими световыми эффектами

Полностью программируемые кнопки с настройкой макросов «на лету»

Игровой режим

Ультраполлинг 1000 Гц

Приблизительный размер: 203 мм (Длина) x 153 мм (Ширина) x 60 мм (Высота)

Приблизительный вес: 348 грамм с кабелем