Представляем Razer BlackWidow V4 75% - вершину настраиваемых клавиатур

30 августа 2023, 11:45

Razer открывает новые возможности революционной клавиатуры Razer BlackWidow V4 75%. Эта клавиатура, воплощающая в себе идеальную гармонию игровой точности и индивидуальности, отличается прочным алюминиевым корпусом, пластиной с уплотнительной накладкой, клавишами с гнездами для горячей замены, абсолютно новыми тактильными механическими переключателями и яркой RGB-подсветкой Razer Chroma, обеспечивающей уникальные ощущения.



"BlackWidow V4 75% - это результат того, что Razer внимательно прислушивается к мнению сообщества, органично сочетая кастомизацию с играми", - говорит Barrie Ooi, глава подразделения PC Gaming компании Razer. "Ее конструкция с возможностью горячей замены в сочетании с нашими элитными механическими переключателями и адаптивной RGB-подсветкой Chroma позволяет геймерам создавать клавиатуру, которая действительно соответствует всем требованиям".

Razer BlackWidow V4 75% выпускается в черном и белом цветовых вариантах и совместима с 3 или 5-контактными переключателями, что дает еще больше возможностей для индивидуальной настройки. Инновационная конструкция печатной платы с разъемами позволяет пользователям легко чередовать предварительно загруженные переключатели с выбранными ими механическими переключателями.



Клавиатура оснащена новыми тактильными механическими переключателями Razer Orange Tactile Механические переключатели 3-го поколения, которые имеют более высокую точку отскока и более чистый звуковой профиль, который резонирует с каждым нажатием клавиши. Эти усовершенствования по сравнению с прошлым поколением соответствуют стремлению современных геймеров к превосходным тактильным ощущениям.



В конструкции BlackWidow V4 75% используется пластина FR4 с прокладками, а также два слоя звукопоглощающей пены. Один слой помещен между печатной платой с лентой и пластиной FR4, а второй - в нижней части корпуса для уменьшения нежелательного шума и уменьшения вибрации.



Установленные на пластинах стабилизаторы также имеют идеальную стандартную систему подачи специальной жидкости, которая обеспечивает более плавный ход клавиш и эффективно снижает нежелательные дребезжащие звуки. Кроме того, печатная плата этой клавиатуры поддерживает установку стабилизаторов с винтовым креплением, если пользователь решит заменить стандартные стабилизаторы. Таким образом, BlackWidow V4 75% позволяет осуществлять легкие, сбалансированные нажатия клавиш с полным и качественным звуком, гарантируя уникальные впечатления от набора текста.

Благодаря компактной 75-процентной раскладке клавиатуры геймеры получают все необходимые клавиши и максимальное пространство для маневрирования мышью. Она заключена в надежный каркас из алюминиевого сплава 5052 и гарантирует долговечность без потери привлекательности. Благодаря технологии Razer Chroma RGB с двухсторонней подсветкой и подсветкой каждой клавиши, эта мышь превратит любую битву в настоящий шедевр.Благодаря наличию универсального ролика и мультимедийных клавиш геймеры могут с удобством пользоваться любыми развлечениями. По своей сути BlackWidow V4 75% - это клавиатура, полностью укомплектованная игровыми функциями премиум-класса, включая частоту опроса до 8000 Гц, полностью программируемые клавиши с помощью Razer Synapse, ABS-клавиши Doubleshot, N-клавиши rollover и anti-ghosting.Клавиатура BlackWidow V4 75%, изготовленная на основе результатов обратной связи и активного участия пользователей, стала результатом ответа Razer на коллективный призыв геймеров по всему миру. Каждая деталь этой клавиатуры говорит о постоянном стремлении Razer расширять возможности своего сообщества с помощью инструментов, построенных на базе инноваций.