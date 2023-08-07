Новые клавиатуры Razer BlackWidow V4 и BlackWidow V4 X

7 августа 2023, 15:45

В BlackWidow V4 и V4 X, созданных с упором на расширенное управление и погружение в игровой мир, используются фирменные механические переключатели Razer Механические переключатели Gen-3.



Наши зеленые переключатели Clicky Switches хорошо известны поклонникам Razer за их точное исполнение и тактильные ощущения, а желтые механические переключатели предпочитают использовать для быстрого исполнения, плавного и бесшумного, что позволяет оптимизировать игровой процесс в соответствии с индивидуальным стилем игры. Обе клавиатуры поставляются с одним из переключателей.

BlackWidow V4 — это не просто аксессуар, а центральная часть вашей игровой системы. Она может похвастаться яркой RGB-подсветкой Razer Chroma™, 6 выделенными макро-клавишами, колпачками Doubleshot ABS Keycaps, подсветкой каждой клавиши, универсальным многофункциональным роликом с 4 мультимедийными клавишами - все для бескомпромиссного контроля.Кроме того, в ней реализованы такие важные инновации, как: 8000 Гц HyperPolling, двухсторонняя RGB-подсветка Underglow и магнитный упор для запястий из кожзаменителя, гарантирующий комфорт даже при длительных игровых сессиях.BlackWidow V4 X обладает всеми отличительными особенностями клавиатуры Razer: премиальный дизайн, яркая RGB-подсветка Razer Chroma™, настраиваемые 6 специальных макро-клавиш и многофункциональный ролик.Кроме того, мы добавили вторичные мультимедийные клавиши для удобного управления мультимедийными файлами и внутреннюю звукопоглощающую пену для снижения нежелательного пиканья во время игры. Это значительный шаг вперед по сравнению с обычными механическими клавиатурами и настоящее наслаждение для души.BlackWidow V4 Pro, BlackWidow V4 и BlackWidow V4 X - теперь мы с гордостью предлагаем обширную линейку BlackWidow, отвечающую потребностям каждого геймера. Наша миссия по созданию оборудования, которое дополняет различные игровые стили, продолжается, и эти клавиатуры воплощают нашу приверженность этой миссии.Помните, что не просто играть в игру, а жить ею. Мы с нетерпением ждем отзывов от сообщества, когда все получат в свои руки эти игровые мощные устройства, и, как всегда, продолжайте играть!