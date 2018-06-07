Переключатели Razer будут использоваться в клавиатурах сторонних производителей

7 июня 2018, 13:45

Razer сообщает об открытии права на использование Механических Переключателей Razer в клавиатурах сторонних производителей.



Разработанные для гейминга с нуля, Механичеcкие Переключатели Razer широко известны за свою точность и скорость актуации. Они на 60% надежнее стандартных механических переключателей, и этому качеству доверяют миллионы геймеров и киберспортсменов повсеместно.

Ранее использовавшиеся эксклюзивно в премиальных клавиатурах серии BlackWidow переключатели от Razer дебютируют у нескольких избранных партнеров. Их список расширится к концу этого года.“Многие клавиатуры на рынке, по заявлению производителей, создаются для геймеров, но все они используют переключатели, разработанные для чего угодно, только не для гейминга,” - говорит сооснователь и Генеральный директор Razer Минь-Лян Тан. “Наши переключатели, с другой стороны, разрабатывались специально для геймеров. Мы рады, что все больше партнеров видят их преимущества и готовы представить их широкой аудитории геймеров.”Все три вариации Механических Переключателей Razer станут доступны сторонним производителям:• Переключатель Razer Green: обладает характерным щелчком и ярко выраженным откликом, с оптимизированными точками актуации и сброса для наивысшей производительности при игре и наборе текста.• Переключатель Razer Orange: тактильный, без громкого щелчка. Предлагает ту же безупречную производительность, что и Razer Green, при этом идеально подходит для бесшумной игры.• Переключатель Razer Yellow Switch: предлагает сверхбыструю актуацию в 1.2мм, работает тихо и идеально подходит для игр, где требуется молниеносная скорость нажатий.Энтузиасты DIY и дизайнеры так же смогут отдельно приобрести Механические Переключатели Razer в этом году.