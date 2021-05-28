Компактная игровая клавиатура Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

28 мая 2021, 14:45

Razer анонсировал клавиатуру BlackWidow V3 Mini HyperSpeed, обеспечивающую идеальное сочетание свободы беспроводной связи и функциональности в компактном форм-факторе.

BlackWidow V3 Mini HyperSpeed - это многофункциональная игровая 65% клавиатура с полноразмерными и навигационными клавишами для максимального удобства использования, а также с технологией Razer HyperSpeed Wireless. Сохраняя функциональность и добавляя быстрое беспроводное соединение HyperSpeed для беспрепятственного беспроводного подключения с малой задержкой в компактном форм-факторе, BlackWidow V3 Mini HyperSpeed представляет собой идеальную клавиатуру для игр и универсального использования как для полноразмерного, так и для ограниченного рабочего пространства.Благодаря компактному форм-фактору BlackWidow V3 Mini HyperSpeed сохраняет наиболее часто используемые клавиши за пределами стандартной буквенно-цифровой раскладки с продуманной компактной компоновкой клавиш, минимизируя пространство. Сохраняя специальный набор клавиш со стрелками и перемещая клавиши навигации в угол клавиатуры, пользователи могут легко получить доступ к наиболее часто используемым функциям полноразмерной клавиатуры, а все остальные функции доступны с помощью дополнительных клавиш.Чтобы удовлетворить требования минималистичных беспроводных сетапов, BlackWidow V3 Mini HyperSpeed использует новый многофункциональный передатчик HyperSpeed от Razer, позволяющий подключить к ПК совместимую комбинацию клавиатуры и мыши Razer HyperSpeed через один передатчик. Благодаря поддержке универсального передатчика HyperSpeed, уже встроенного в широкий спектр существующих продуктов с поддержкой HyperSpeed Wireless, новый передатчик еще лучше помогает уменьшить беспорядок на рабочем столе и освобождает очень важный порт USB.BlackWidow V3 Mini HyperSpeed также поддерживает Bluetooth, что позволяет плавно переключаться между тремя сопряженными устройствами. Кабель USB-C дополняет возможности подключения, позволяя использовать и заряжать одновременно, при этом полная зарядка клавиатуры обеспечит до 200 часов работы.