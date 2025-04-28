Новая прогресивная клавиатура Razer Huntsman V3 Pro Mini Edition

28 апреля 2025, 8:45

Razer Huntsman V3 Pro Mini White Edition — это сочетание производительности и стиля.



Оснащённая передовыми оптическими аналоговыми переключателями Razer второго поколения, клавиатура обеспечивает молниеносное срабатывание и непревзойдённую отзывчивость, гарантируя, что каждый нажатый клавиша будет таким же точным, как и её внешний вид. Эта клавиатура задаёт новый стандарт как в дизайне, так и в функциональности.

С помощью нужных комбинаций клавиш геймеры могут моментально настроить точку срабатывания и параметры Rapid Trigger прямо во время игры, а изменения отображаются в режиме реального времени на цифровом ряду. Также функция Razer Snap Tap (по умолчанию отключена) может быть легко активирована определённой комбинацией клавиш, так как встроена прямо в клавиатуру. Для ещё более глубокой настройки можно использовать Razer Synapse, сохранив индивидуальные параметры в несколько профилей прямо в памяти клавиатуры.



Созданная для игроков, которым важны и портативность, и свободное пространство для манёвров мышью, Huntsman V3 Pro Mini White Edition предлагает компактный форм-фактор без жертв. Клавиши-модификаторы в нижнем правом углу работают также как стрелки при нажатии, избавляя от необходимости в дополнительных клавишах. Идеально подойдёт как для домашних сетапов, так и для турниров или игр в дороге.

Аналоговые оптические переключатели Razer Gen-2 используют свет для фиксации нажатия, обеспечивая точную и надёжную работу в любых условиях. В то время как переключатели с эффектом Холла работают на основе магнитного поля, которое фиксируется датчиками на плате. Однако такие переключатели могут быть подвержены внешним магнитным помехам и изменениям температуры, что влияет на стабильность работы.