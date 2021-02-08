Новая игровая клавиатура Razer Huntsman V2 Analog

8 февраля 2021, 11:45

Razer анонсировал Razer Huntsman V2 Analog - многофункциональную клавиатуру, оснащенную аналоговыми оптическими переключателями, инновационной технологией от Razer.С появлением аналогового ввода полнонаправленное движение по всему диапазону наконец доступно в играх на ПК без контроллера. Теперь геймеры могут открыть совершенно новое измерение в играх с возможностью полностью настраивать и программировать каждое нажатие клавиши с точностью до миллиметра.Аналоговый оптический переключатель Razer - это не только революционный шаг в развитии технологии переключения клавиатуры, но и ключ кбеспрецедентному игровому процессу. Уникальное нововведение объединяет три компонента: аналоговый ввод, регулируемое срабатывание и двухступенчатое срабатывание.Аналоговый ввод: аналоговый ввод имитирует аналоговый ввод джойстика для более плавного и точного управления и маневренности. Это устраняет ограничения 8-стороннего движения WASD и обеспечивает настоящее движение на 360 градусов, что полезно в играх, оптимизированных для контроллеров, таких как игры от третьего лица, мультиплатформенные шутеры, гоночные игры, а также симуляторы транспортных средств.Регулируемое срабатывание: игроки также могут настраивать точку срабатывания каждой клавиши в соответствии с любым стилем игры; от быстрого срабатывания на 1,5мм в динамичных играх до полного срабатывания на 3,6мм для глубоких нажатий клавиш.Двухступенчатое срабатывание: при двухступенчатом срабатывании одно нажатие клавиши может активировать две запрограммированные функции, заданные для двух разных точек срабатывания. По сути, оно предлагает вдвое больше функциональных возможностей на одно нажатие клавиши и подходит для активации сложных комбо в играх, таких как взятие гранаты и бросок ее одним нажатием клавиши.Созданные на основе популярных оптических переключателей Razer, эти аналоговые оптические переключатели также используют скорость света для нажатия каждой клавиши. Аналоговые оптические переключатели Razer отслеживают, сколько света проходит через переключатель, и позволяют клавиатуре измерять, насколько сильно нажата каждая клавиша. И в отличие от традиционных механических переключателей, он требует меньше движущихся частей и никаких металлических контактов - только чистый свет. Без физических контактов, приводящих к разрушению, эти переключатели могут легко выдержать до 100 миллионов нажатий клавиш.Являясь последним дополнением к семейству Huntsman, Razer Huntsman V2 Analog включает в себя новые обновления, созданные на отзывах сообщества после выхода Huntsman Elite. Клавиатура также сохраняет любимый фанатами форм-фактор и мультимедийные клавиши с цифровым циферблатом.По многочисленным просьбам были добавлены двойные колпачки клавиш из PBT с прочной текстурированной отделкой, а также стандартный нижний ряд, который позволяет дальнейшую настройку. Razer использует процесс двойного формования пластика для создания более прочной крышки клавиатуры по сравнению с традиционным ABS-пластиком, который используется в большинстве других клавиатур. Эти двойные PBT-клавиши также будут доступны в различных региональных раскладках, включая английскую (UK), немецкую, французскую, скандинавскую, русскую, испанскую и японскую. Razer также предлагает дополнительную персонализацию с помощью наборов обновления клавиш, колпачков PBT, которые продаются отдельно в цветах Classic Black, Quartz Pink, Mercury White и Razer Green.Новая аналоговая клавиатура Huntsman V2 также отличается улучшенными возможностями подключения. Для большей универсальности и удобства клавиатура теперь питается от одного плетеного кабеля, а второй кабель позволяет использовать дополнительный сквозной порт USB 3.0. Пользователи также могут выбирать между USB Type-C или USB 3.0 Type-A через прилагаемый адаптер.Huntsman V2 Analog подходит для полноценной боевой станции RGB Chroma. Следуя по стопам своей предшественницы, клавиатура ярко сияет подсветкой со всех сторон, в том числе вокруг мягкой опоры для запястий из мягкой искусственной кожи.Геймеры могут персонализировать различные световые эффекты, выбрав до 16,8 миллионов цветов в программе Razer Synapse 3. Внутриигровые световые эффекты Razer Chroma также интегрированы в популярные игры и могут отображать подсказки в управлении, динамические эффекты, реагирующие на игровой процесс, и многое другое.Опыт Razer Chroma можно распространить на другие устройства для еще более захватывающей визуальной обратной связи. Владельцы Razer Huntsman V2 Analog могут объединить его с другими продуктами с поддержкой Razer Chroma и синхронизировать с интеллектуальным освещением в доме с помощью интеграции Philips Hue с Razer Chroma.Новые аналоговые оптические переключатели, широкий спектр улучшений от двойных клавиш PBT до оптимизированных вариантов подключения и полная интеграция с Razer Chroma делают новую Razer Huntsman Analog самой продвинутой, универсальной и настраиваемой клавиатурой Razer из когда-либо существовавших.О HUNTSMAN V2 ANALOGАналоговые оптические переключатели RazerЦикл до 100 миллионов нажатийНастраиваемая подсветка Razer Chroma с 16,8 млн цветовых оттенковПрочные ABS колпачки клавиш двойного литья для интенсивного использованияАдаптер USB Type-C на USB Type-AСквозной порт USB 3.0Дополнительная подсветкаЭргономичная подставка под запястья из искусственной кожиМногофункциональное цифровое колесико регулировки с 4 мультимедийными клавишамиПолностью программируемые клавиши с возможностью записи макросов «на лету»Гибридное внутреннее хранилище — до 5 профилейN-key roll over, любое количество одновременно нажатых клавишОпция игрового режимаКабель в тканевой оплеткеЧастота опроса 1000 Гц UltrapollingМатовая алюминиевая поверхность