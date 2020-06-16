Гибридная механическо-мембранная клавиатура Razer Ornata V2

16 июня 2020, 11:15

Razer представил Razer Ornata V2. Это новейшая версия инновационной клавиатуры Ornata, которая дебютировала с революционными гибридными механическо-мембранными переключателями Razer.

Вобрав в себя лучшее из обоих механик, гибридные механическо-мембранные переключатели Razer обеспечивают мягкое, комфортное ощущение при печати благодаря положительной щелчковой обратной связи механического переключателя.Теперь с выделенными элементами управления мультимедиа, бесконечным колесом прокрутки и тремя клавишами мультимедиа, Ornata V2 объединяет лучшее из мира гейминга и мультимедиа на одной гибридной клавиатуре с возможностью пропуска треков, воспроизведения, паузы и управления громкостью в одной области, все программируется с помощью Razer Synapse 3.Для длительных игровых сессий Ornata V2 поставляется с мягкой полоской из искусственной кожи, которая магнитно соединена с передней частью клавиатуры. С помощью полностью программируемых клавиш, настраиваемых в Razer Synapse 3, пользователи могут программировать макросы, сочетания клавиш и пользовательские профили. Благодаря Razer Chroma RGB пользователи могут получить доступ к уникальным световым эффектам и игровым интеграциям из более чем 100 игр, включая «Apex Legends», «Fortnite», «Warframe» и другие.Razer Ornata V2 - это идеальная клавиатура для работы, дома и игр, с мягким, но удобным набором текста, специальным управлением мультимедиа и множеством программируемых опций настройки для игр.Razer Ornata V2 уже поступила в продажу на сайте Razer.com.ЦЕНА И ДОСТУПНОСТЬ$99.99 USD / 109.99€