Представлена сверхлегкая игровая мышь Razer Orochi V2

11 мая 2021, 12:45

Razer анонсировал Orochi V2, компактную и сверхлегкую беспроводную игровую мышь, способную работать более 900 часов от одной батареи AA.

Оснащенная беспроводной технологией Razer HyperSpeed Wireless со сверхнизкой задержкой и механическими переключателями мыши Razer 2-го поколения, Orochi V2 сочетает в себе производительность и комфорт в компактном дизайне, идеально подходящем для геймеров.

Для геймеров, которые играют на ноутбуках, транспортировка высокопроизводительного игрового оборудования может быть проблемой из-за ограниченного пространства для периферийных устройств и аксессуаров. Orochi V2 была разработана, чтобы предоставить геймерам портативную высокопроизводительную игровую мышь, которая достаточно мала, чтобы ее можно было положить в карман или в сумку для переноски. Поддержка нескольких устройств Razer HyperSpeed позволяет геймерам подключать Razer Orochi V2 и беспроводную клавиатуру к одному USB-донглу, экономя дополнительный USB-порт для других устройств.При весе менее 60 граммов (без батарей) сверхлегкая конструкция Orochi V2 была создана опытными инженерами Razer с учетом отзывов энтузиастов, чтобы обеспечить симметричный дизайн, что делает Orochi V2 органичной для различных стилей хвата.Клиновидные концы Orochi V2 обеспечивают надежный захват для быстрых и контролируемых движений, а приподнятая задняя дуга обеспечивает надежную посадку ладони и снижает утомляемость во время длительных игровых сеансов. Orochi V2 с углублением для большого пальца для более надежного захвата и оптимизированными боковыми кнопками для облегчения доступа позволяет пользователям сосредоточиться как на работе, так и на развлечениях.Razer Orochi V2 имеет гибридный слот для батареи, оптимально расположенный для сбалансированного распределения веса, а для её работы требуется только одна батарея AA или AAA. Orochi V2 обеспечивает более 900 часов непрерывного использования в режиме Bluetooth, что идеально для ноутбуков. В качестве альтернативного подключения геймеры могут выбрать Razer HyperSpeed Wireless, которое обеспечит до 425 часов непрерывного соединения без задержек.Orochi V2 оснащена механическими переключателями мыши Razer 2-го поколения с новыми позолоченными контактами, которые менее подвержены износу и имеют более длительный срок службы, до 60 миллионов нажатий, обеспечивая постоянный четкий щелчок при каждом нажатии. Кроме того, Orochi V2 оснащена тефлоновыми ножками для мыши и сверхчувствительным усовершенствованным оптическим датчиком 5G, что делает мышь идеальным дополнением для любого пользователя ноутбука, которому нужна лучшая мышь по производительности.Orochi V2 в стандартной комплектации доступна в черном или белом цвете. Те, кто хочет добавить индивидуальности и показать это, смогут выбирать из более чем 100 различных дизайнов, доступных через Razer Customs. Благодаря широкому разнообразию возможностей, включая несколько дизайнов, наклеек и цветов, или даже дизайнов из конкретных игр, пользователи могут попробовать множество опций для персонализации своей Orochi V2 в соответствии с остальным игровым сетапом.