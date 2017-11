Razer представила игровую мышь Naga Trinity и кейпад Tartarus V2

8 ноября 2017, 11:15

Razer анонсирует игровую мышь Razer Naga Trinity и кейпад Razer Tartarus V2. Новые мышь и кейпад можно подстроить под любой стиль игры и применять в играх самого разного жанра, а в особенности, MOBA и MMO.Razer Naga Trinity - девятая итерация популярного семейства Razer Naga family - это модульная мышь с тремя сменными боковыми панелями. Пользователи могут установить классическую 12-кнопочную панель от Razer Naga Chroma, разработанную для многопользовательских игр вроде World of Warcraft, или сменить ее на 7-кнопочное колесо от Razer Naga Hex V2, удобное для жанров MOBA (Heroes of the Storm) и hack-and-slash (Diablo III). Новая двукнопочная конфигурация замыкает троицу, предлагая минималистичный дизайн, удобный для повседневного использования.12-кнопочная конфигурация позволяет геймерам использовать до 19 программируемых кнопок.Razer Naga Trinity оборудована улучшенным, по сравнению с предшественниками, оптическим сенсором 5G, с настоящими 16,000 (DPI) и 450 IPS для быстрых иболее точных движений мыши.Чтобы в буквальном смысле держать игру на пальцах, пользователь может приобрести Razer Tartarus V2. Новый эргономичный кейпад с 32 программируемыми кнопками (на 7 больше, чем у прошлой модели) разработан с применением механомембранной технологии Razer. Каждое прикосновение к кнопкам будет мягким и плавным, с ярко выраженным щелчком отдачи.В дополнение к этому, кейпад оборудован восьминаправленным thumbpad с колесом прокрутки, открывающим полную свободу движения в игре и безграничный простор для комбинирования заклинаний. Количество команд может быть увеличено вдвое благодаря режиму Hypershift, позволяющему переключиться на второй набор макросов, иконок, и чего либо еще. Личные настройки и профили игр сохраняются в облаке при помощи Razer Synapse 3 (Beta).“Возможность настройки выгодно отличает наши наборы от конкурентов,” говорит Минь-Лян Тан, сооснователь и генеральный директор Razer. “Эти мышь и кейпад подстраиваются под вас: ваш стиль и ваши игры. Во что бы вы ни играли, в World of Warcraft или Heroes of the Storm, управление всегда будет в ваших руках, так, как вы того пожелаете.”Razer Naga Trinity и Razer Tartarus V2 поддерживают подсветку Razer Chroma с 16.8 млн цветовых оттенков. Переназначение кнопок, калибрация устройств и настройка световых эффектов производится при помощи конфигуратора Razer Synapse 3 (Beta). Разработчики многих популярных игр встраивают подсветку Razer Chroma для упрощения обучения, индикации эффектов и действий, дополнения визуальной атмосферы.Особенности:3 сменных боковых панели2-кнопочная для повседневного применения7-кнопочное колесо12-кнопочная сеткаВсего 19 программируемых кнопок, оптимизированных для MOBA и MMOПрорезиненная рукояткаОптический 5G сенсор с настоящими 16,000 DPIКолесико с возможностью нажимаПодсветка Razer Chroma с 16.8 млн настраиваемых цветовых оттенковСинхронизация между устройствамиУскорение до 450 IPS/ 50 G1000 Hz Ультраполлинг / Скорость реакции 1 миллисекундаБесшумные ультратонкие ножкиПоддержка Razer Synapse 32.1 м плетеный USB-кабельПриблизительный размер: 119 мм (длина) x 74 мм (Ширина) x 43 мм (Высота)Приблизительный вес: 120 грамм с кабелем