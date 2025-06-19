Які документи потрібно мати у разі екстреної ситуації в Європі

1. Паспорт або ID-картка
Основний документ, що підтверджує вашу особу. Копію (паперову або в телефоні) краще мати окремо.
2. Документ про легальне перебування в країні
Карти побиту, віза, дозвіл на тимчасовий захист, реєстрація в системі TIM – що саме, залежить від країни.
3. Медична страховка або номер європейської картки медичного страхування (EHIC)
Це дозволить вам отримати базову медичну допомогу безкоштовно або з частковою оплатою.
4. Контактна інформація близьких або довіреної особи
Краще мати список екстрених контактів у гаманці або у вигляді «ICE» у телефоні (In Case of Emergency).
5. Медична інформація (за потреби)
Наявні хронічні хвороби, алергії, група крові, перелік ліків, які ви приймаєте — все це можна записати на окрему картку.
6. Довідка про вакцинації / медична картка дитини
Особливо важливо, якщо подорожуєте з дітьми або маєте хронічні захворювання.