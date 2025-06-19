Які документи потрібно мати у разі екстреної ситуації в Європі

19 июня 2025, 14:15

1. Паспорт або ID-картка

Основний документ, що підтверджує вашу особу. Копію (паперову або в телефоні) краще мати окремо.

2. Документ про легальне перебування в країні

Карти побиту, віза, дозвіл на тимчасовий захист, реєстрація в системі TIM – що саме, залежить від країни.



3. Медична страховка або номер європейської картки медичного страхування (EHIC)

Це дозволить вам отримати базову медичну допомогу безкоштовно або з частковою оплатою.



4. Контактна інформація близьких або довіреної особи

Краще мати список екстрених контактів у гаманці або у вигляді «ICE» у телефоні (In Case of Emergency).

5. Медична інформація (за потреби)

Наявні хронічні хвороби, алергії, група крові, перелік ліків, які ви приймаєте — все це можна записати на окрему картку.



6. Довідка про вакцинації / медична картка дитини

Особливо важливо, якщо подорожуєте з дітьми або маєте хронічні захворювання.