НБУ має намір провести тестування е-гривні

5 сентября 2024, 8:15

Голова Нацбанку Андрій Пишний запевнив, що е-гривня не замінить паперову, а її використання буде добровільним.

"Найперше, де вона може використовуватися, – в роздрібних платежах, особливо тих, які пов’язані з програмованістю платіжних операцій. Маю запевнити, що е-гривня буде доповненням до готівкової та безготівкової форми гривні, а не їх заміною. Користувачі зможуть самостійно, без обмежень обирати, як здійснювати розрахунки: готівковою гривнею чи безготівковою, в тому числі цифровою", - зазначив голова Нацбанку.