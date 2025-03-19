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19 марта 2025, 8:15

Цифрові гроші "е-гривні" з'являться вже найближчим часом

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Шабан.

НБУ працює над пілотним проєктом. Йдеться про альтернативну форму грошей — разом із готівковою та безготівковою.


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