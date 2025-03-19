Цифрові гроші "е-гривні" з'являться вже найближчим часом

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Шабан.
НБУ працює над пілотним проєктом. Йдеться про альтернативну форму грошей — разом із готівковою та безготівковою.
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