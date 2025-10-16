Пенсія у смартфоні — як це працює у світі

16 октября 2025, 9:15

Поки в Україні пенсійна система ще переважно паперова, у багатьох країнах світу накопичення та інвестиції на пенсію давно доступні у кілька кліків через смартфон.

Велика Британія — система auto-enrolment: усіх працівників автоматично підключають до пенсійної програми. Через застосунки на кшталт PensionBee можна стежити за балансом і керувати інвестиціями.Швейцарія — третій рівень пенсійної системи повністю інтегрований у банківські застосунки: користувачі бачать прибутковість, можуть автоматизувати внески та контролювати рахунок.США — програма 401(k) дозволяє відкладати частину зарплати без негайного оподаткування. Застосунки Fidelity і Vanguard дають змогу легко керувати своїм пенсійним портфелем.Естонія — пенсійні накопичення відображаються прямо у мобільному банкінгу. Усе об’єднано в єдину цифрову систему, яку підтримує держава.Тренд очевидний: майбутнє пенсій — у смартфоні, прозорих інвестиціях і фінансовій свідомості громадян.