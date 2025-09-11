На Київщині введено в експлуатацію системи накопичення енергії на 200 МВт

11 сентября 2025, 15:15

Це частина масштабного проєкту, реалізованого Групою ДТЕК у партнерстві з американською компанією Fluence Energy B.V., за підтримки Міністерства енергетики України та міністерки Світлани Гринчук.

Нові системи накопичення електроенергії працюють за принципом «павербанків» для енергосистеми — вони зберігають енергію, коли її виробляється надлишок, і віддають у мережу тоді, коли споживання перевищує генерацію. Загальний обсяг накопичення становить 400 МВт·год — цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією понад 600 тисяч домогосподарств протягом двох годин.



Будівництво об’єктів тривало з березня по серпень цього року, що дозволило завершити проєкт до початку осінньо-зимового періоду. У нинішніх умовах це критично важливо — як для зміцнення енергетичної безпеки, так і для підтримки стабільності системи в умовах загроз та зростаючої частки відновлюваної генерації.

Для Київської області запуск цих об’єктів є стратегічним кроком. Нові установки підвищують гнучкість та надійність енергопостачання, забезпечують підтримку критичної інфраструктури, сприяють розвитку децентралізованої енергетики.