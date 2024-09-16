ДТЕК інвестує €140 млн в установки зберігання енергії

16 сентября 2024, 11:45

ДТЕК побудує в Україні установки зберігання енергії загальною потужністю 200 МВт, щоб допомогти побудувати безпечну та «зелену» енергетичну систему.

В проєкт буде інвестовано €140 млн, що робить компанію найбільшим інвестором в установки зберігання енергії в Україні.

Батареї будуть введені в експлуатацію не пізніше вересня 2025 року та розпочнуть надання допоміжних послуг Укренерго.Мова йде про низку об’єктів, географічно розподілених по Україні. 22 серпня ДТЕК разом з іншими гравцями енергетичної галузі переміг в аукціоні Укренерго. Це відкриває можливості для розвитку ринку установок зберігання енергії та будівництва нових балансуючих потужностей.Установки зберігання енергії є стратегічним напрямком розвитку ДТЕК.«Попри війну і обмежений доступ до зовнішнього ринку капіталу ми продовжуємо інвестувати в Україну. Це не лише відновлення зруйнованого, а й будівництво нових об’єктів в межах нашої довгострокової стратегії розвитку. ДТЕК першим в Україні ще у 2021 році почав будівництво систем накопичення енергії і фактично відкрив цей ринок в Україні. Наш пріоритет залишається незмінним — це розвиток зеленої енергетики в Україні, прискорена інтеграція нашої енергосистеми до Європи і підвищення енергетичної безпеки нашої країни», - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.