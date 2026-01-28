10 країн домовились побудувати вітроенергетичну мережу на 100 ГВт

28 января 2026, 13:15

Велика Британія, Бельгія, Данія, Франція, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди та Норвегія домовилися прискорити розгортання морських вітрових електростанцій у 2030-х роках і побудувати енергомережу в Північному морі в рамках історичної угоди.

Країни побудують морські вітроелектростанції, які будуть безпосередньо підключені до декількох країн за допомогою підводних кабелів високої напруги. За планами, вони повинні забезпечити 100 ГВт морської вітрової енергії, що достатньо для забезпечення електроенергією 143 млн домогосподарств.Цей пакт укладено менш ніж через тиждень після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував плани Великої Британії щодо поступового припинення видобутку нафти і газу в Північному морі та висловив незадоволення європейською вітроенергетикою.