РФ знову тягне на фронт Т-55А

У відкритих повідомленнях іронічно описують чергове перекидання на Захід танків Т-55А (із лазерним далекоміром КДТ-1 та димовими гранатометами 902Б «Туча»).



Факт самої тенденції — витягування Т-54/Т-55 зі складів і відправлення на війну — фіксується OSINT ще з 2023 року, коли ешелони зі старими танками помічали на русі на захід РФ.

Технічний сенс таких машин на сучасному полі бою дуже приземлений. КДТ-1 дає бодай базове поліпшення прицілювання на дальностях (точніше вимірює дистанцію, спрощує роботу навідника), а «Туча» — можливість швидко поставити аерозольну завісу й зірвати наведення/спостереження.



Але це не “апгрейд до стандартів 2020-х”: броня та компоновка Т-55 залишаються продуктом епохи, де не існувало масового FPV, топ-атак і високої щільності ПТРК; і навіть за наявності димів та далекоміра платформа різко програє за живучістю без сучасних засобів спостереження, зв’язку та комплексного захисту. Сама система 902 «Туча» — стандартна радянська уніфікована димова система, яка призначена саме для маскування, а не для “пережити влучання”.



Найцікавіше тут — економіка й організація. Якщо частина таких танків справді йде “як є”, це означає, що головним ресурсом стає не якість, а швидкість нарощування наявності будь-якої бронетехніки: старий корпус + мінімальний набір працездатності, а далі — польова імпровізація (решітки, навісні елементи, локальні доопрацювання) вже на рівні підрозділу. Непрямий фон під це дають і оцінки про виснаження складських запасів і деградацію “середньої якості” техніки, яку можна швидко відновити: чим довше триває війна, тим більше залишаються корпуси гіршого стану й тим дорожче/повільніше їх піднімати до пристойного рівня.



Практична роль Т-55 у таких умовах найчастіше не “танк у класичному прориві”, а дешева мобільна гармата/вогнева точка, інколи — техніка для другорядних ділянок, охорони, підсилення укріплених позицій або навіть як витратний носій під дуже ризикові задачі. Тобто це не про маневрену війну бронетанкових клинів, а про намагання закрити дефіцит стволів і бронекорпусів там, де сучасніші машини вже вибиті, зайняті або їх бракує.



