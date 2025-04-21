21 апреля 2025, 10:15

Після травми щелепи на тренуванні з боксу він відчував клацання та дискомфорт. Пройшов два МРТ, звертався до ЛОРа, стоматолога і навіть готувався до операції.

Штучний інтелект порадив просту вправу — і симптоми зникли повністю: ні клацань, ні болю.Тим часом OpenAI втрачає десятки мільйонів доларів через ввічливість користувачів ChatGPT.Багато людей пишуть "будь ласка" або "спасибі" в повідомленнях чат-боту, намагаючись бути добрими і ввічливими по відношенню до ШІ.Сем Альтман каже, навіть ці незначні запити обробляються потужними дата-центрами, які споживають величезну кількість електроенергії - буквально на мільйони доларів. Але голова OpenAI вважає ці витрати виправданими, тому що людяність безцінна.Згідно з дослідженням, 70% користувачів поводяться чемно з ШІ, а 12% абсолютно серйозно роблять це на випадок "повстання роботів".