"Беларускі Гаюн" зупиняє роботу: чат-бот проекту зламали

10 февраля 2025, 8:15

Попередньо затримано першого користувача, який відправляв у бот дані.

Засновник Антон Мотолько заявив, що невідомо, який обсяг даних міг бути вивантажено, але всі, хто будь-коли надсилав інформацію, яка може їх ідентифікувати, або використовували особисті облікові записи, перебувають у зоні ризику.З'ясувалося, що бот не мав належного захисту: нові користувачі могли бачити старі повідомлення, а ідентифікатори тих, хто звертався, зберігалися, що дозволяло ідентифікувати їх навіть без облікових записів.