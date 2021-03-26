Telegram-бот поможет проверить уровень цифровой грамотности

26 марта 2021, 10:45

В Украине появился чат-бот, который проводит экспресс-тестирование цифровых знаний.

Авторы проекта – рабочая группа, в состав которой вошли специалисты Vodafone Украина, Министерства цифровой трансформации, Международного фонда избирательных систем (IFES) и ОБСЕ. Проект стал частью национальной инициативы «Неделя цифровой грамотности», которую сейчас проводит Минцифра.



Интерактивный чат-бот «Цифрограм. Твоя кібергігієна» позволяет не только быстро проверить уровень своей цифровой грамотности, но и получить новые знания, поскольку содержит разъяснения к каждому вопросу, подготовленные специалистами.



В первой версии чат-бота доступен тест на общие знания, в котором есть только семь вопросов из разных сфер: безопасное пользование интернетом, социальные сети и мессенджеры, проверка достоверности информации, мобильное мошенничество и общая защита информации. Разработчики планируют периодически добавлять в чат-бот новые тесты и даже конкурсы. Чат бот также позволяет поделиться полученным результатом с друзьями или коллегами.



Чтобы начать тест, пользователям необходимо быть зарегистрированными в мессенджере Telegram. Чат-бот доступен по ссылке https://t.me/digigram_ua_bot



Неделя цифровой грамотности проходит с 22 по 28 марта, цель инициативы – повысить цифровую грамотность украинский, противодействовать цифровом мошенничество, киберугрозами; распространять информацию об инновационных технологиях, технологические сервисы и решения и возможности, которые они открывают.

