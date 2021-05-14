В чат-бот хакатоне определены победители

14 мая 2021, 9:45

Среди пользователей чат-бота «Цифрограм. Твоя кібергігієна» определены победители, которые сделали весомый вклад в базу знаний этого ресурса и в целом в повышение уровня цифровой грамотности украинцев.



Образовательный онлайн-хакатон «Цифрограм-бот: Подарки за вопросы» проходил в Украине с 21 апреля по 5 мая. Организаторы мероприятия – рабочая группа, в состав которой вошли специалисты Vodafone Украины, Министерства цифровой трансформации, Международного фонда избирательных систем (IFES) и Координатора проектов ОБСЕ в Украине.

Участники хакатона придумывали и присылали вопросы и ответы на тему цифровой грамотности и ответы к ним. В целом в хакатоне приняли участие 62 из 2 тыс. всех пользователей чат-бота, которые прислали более 400 вопросов и ответов на них. Преимущественно использовались следующие темы: общие цифровые знания, вредоносное программное обеспечение, соцсети и мессенджеры, подключение к интернету, кибер и медиаграмотность, безопасность паролей, безопасность устройств и социальная инженерия.Экспертная комиссия определила следующих победителей хакатона, которые получат соответствующие подарки (указано имя пользователя Telegram и некоторые цифры предоставленного участниками номера телефона):1. Anna, +38050****21660 валидированных вопросовсмартфон Samsung Galaxy A72 8/256GB Black + День на съемочной площадке будущего образовательного сериала от Минцифры2. Leonid, +38067****99841 валидированный вопросэкшн-камера GoPro Hero 8 (CHDHX-801-RW);3. Sasha, +38099****94639 валидированных вопросовгарнитура Apple AirPods Pro;4. Dmitriy, +38068****88423 валидированных вопросагарнитура HyperX Cloud Flight S;5. Дмитрий, +38050****54922 валидированных вопросабеспроводное зарядное устройство Canyon WS-501;6. Danya, +38050****60518 валидированных вопросовФирменный рюкзак от ОБСЕ в комплекте с флешкой, подставкой и наклейкой7. Volodymyr, +38067****27310 валидированных вопросовФирменный рюкзак от ОБСЕ в комплекте с флешкой, подставкой и наклейкой8. Dmytro, +38067****9268 валидированных вопросовФирменный рюкзак от ОБСЕ в комплекте с флешкой, подставкой и наклейкойИнтерактивный Telegram-бот «Цифрограм. Твоя кібергігієна» создан с целью быстрой проверки пользователями своего уровня цифровой грамотности. Он также позволяет получить новые знания, поскольку содержит разъяснения, подготовленные специалистами к каждому вопросу. Кроме того, полученным результатом можно поделиться с друзьями или коллегами.