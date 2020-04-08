Чат бот Doctor Online теперь доступен в Viber

8 апреля 2020, 10:15

Киевстар совместно с мобильным сервисом мониторинга здоровья Doctor Online запустили собственный чат-бот в популярном среди украинцев мессенджере Viber.

В боте для пользователей будет доступно несколько опций:



• перейти на загрузку приложения Doctor Online и получить бесплатно профессиональную консультацию более 60 врачей;

• заказать доставку лекарств через Liki24.com, Новую Почту, Укрпочту;

• пройти онлайн-тест, который позволит выявить находитесь ли вы в группе риска к заболеванию COVID-19;

• получить ответы на самые популярные вопросы касающейся симптомов и заболевания COVID-19;



«Сейчас нет ничего важнее, чем заботиться о своем здоровье. Именно поэтому мы сделали консультации бесплатными в приложении, чтобы все #простозалишалисявдома и имели возможность проконсультироваться с врачом онлайн. Для того, чтобы еще больше пользователей имели доступ к нашему сервису, мы стали партнерами с популярным мессенджером в Украине - Viber. Надеемся, что еще больше граждан будут иметь доступ к квалифицированным консультациям врачей и не будут заниматься самолечением. А врачам, которые сейчас находятся на передовой, мы снизим нагрузку количеством обращений, и они смогут сосредоточиться на лечении более сложных заболеваний», - комментирует Павел Даниман, маркетинг-директор компании Киевстар.



Стоит отметить, что за четыре месяца существования приложения его загрузили более 100 тысяч пользователей, а за сутки врачи оказывают более тысячи консультаций. Кроме этого, Doctor Online это приложение #1 среди всех медицинских онлайн-сервисов в нашей стране в App Store и Play Market.



«Сегодня приложения для обмена сообщениями позволяют решать множество задач пользователя – от связи с родными и близкими до денежных переводов и консультации с медиками в режиме онлайн. Это особенно актуально сейчас - в условиях строгого карантина. Мы очень рады сотрудничать с такими компаниями как Doctor Online и Киевстар, ведь наши совместные разработки не просто меняют ежедневную жизнь пользователей в лучшую сторону, а и помогают сохранить жизни многих людей» - утверждает Атанас Райков, старший директор Viber регионе EEMENA.

Напомним, приложение Doctor Online - это приложение в сфере телемедицины, разработанное одноименной компанией при поддержке Киевстар. В приложении Doctor Online пользователи могут: обратиться к специалисту за консультацией как через чат, так и через видео или аудио звонок, получить направление на анализы в лабораторию-партнера «Синэво», заказать доставку лекарств у партнера приложении Liki24.com, а также запланировать в календаре график приема медикаментов, и в нужное время приложение напомнит о необходимости приема лекарств.

На сегодня в поддержке приложения «Doctor Online» работает 60 квалифицированных специалистов. Среди них есть семейные врачи, терапевты, педиатры, урологи, кардиологи, дерматологи, эндокринологи, гинекологи и невропатологи. За сутки они готовы провести до 5 тысяч консультаций.

Приложение доступно для использования абонентам всех мобильных операторов. Мегабайты за пользование будут списываться согласно тарифному плану.

Важно отметить, что все персональные данные пользователей надежно защищены. Компания Доктор Онлайн придерживается лучших мировых практик шифрования, хранения и защиты информации. Используется защищена платформа для чат-аудио-видеосвязи, обеспечивающая хранение и неразглашение персональных данных пользователей согласно «Пользовательского соглашения» и в соответствии с законодательством о защите персональных данных.