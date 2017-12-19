Бот-Мороз поможет поздравить друзей в Viber

19 декабря 2017, 13:15

Пользователи Viber могут зарядиться новогодним настроением, создав виртуальную елку вместе с друзьями или персональные праздничные открытки и гифки для

поздравления родных и близких.

В этом им поможет специальный Бот-Мороз, доступный по ссылке: http://spl.viber.com/SMC/CEE_XMAS/bot/ru/

Для создания персонализированной открытки в мессенджере понадобится всего несколько минут: достаточно выбрать рамку (статичную или анимированную), загрузить свое фото и придумать подпись – или вовсе обойтись без лишних слов. Готово!

Таким же образом можно создать собственный дизайн новогодней ёлки – выбрать ее цвет и оформление, а потом пригласить по ссылке друзей, чтобы они помогли украсить ее игрушками и гирляндами. Нажав на каждое украшение, можно увидеть, кто именно его выбрал.

«Новый год и Рождество – это праздники, которые хочется встретить с самыми близкими людьми, и мы дарим нашим пользователям эту возможность. Даже тем, кто живет на разных континентах, Viber помогает быть ближе друг к другу и разделить праздничное настроение», – отметила Яна Рожкова, PR директор Viber в России и СНГ.

Viber – один из самых популярных способов общения украинцев с друзьями и членами семьи, и удобный способ поздравить их с Новым Годом, Рождеством и другими праздниками.