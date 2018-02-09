Бот по отслеживанию пиковых нагрузок в UBER появился во всех городах

9 февраля 2018, 10:15

В декабре прошлого года крупнейший партнер Uber в Украине, компания UBERDRIVE, запустила одноимённого бота в мессенджере Viber для пользователей в Киеве.

Напомним, основная функция сервиса – мониторинг пиковых зон города в режиме реального времени. Теперь бот стал доступен во всех городах, где работает Uber – Львов, Винница, Харьков, Одесса и Запорожье.

Вместе с выходом в регионах бот получил дополнительную функцию – авто-push, которая по умолчанию уведомляет водителей о пиковой нагрузке 2.0.

Как отмечает Сергей Шевченко, генеральный менеджер UBERDRIVE сервис прошел успешное тестирование в Киеве, кол-во его пользователей – водителей превысило 2000 аккаунтов. Ныне бот становится дополнительным рабочим инструментом водителей других городов. Бот позволит водителям быстро ориентироваться в городском потоке заказов, повысит эффективность работы, повысит заработок", - считает Сергей Шевченко.

Бот доступен для подписчиков Viber паблик-аккаунтов UBERDRIVE (Viber.com/uberdrivecomua). Подключиться к нему может любой пользователь Viber.

Бот подключается к приложению для водителей и анализирует, когда, где и насколько спрос на услуги Uber в городе повышается. Как только бот находит коэффициент выше заданного – он информирует об этом водителя при помощи push-уведомлений прямо в Viber. Частоту обновлений и коэффициент водитель может задать сам. При этом есть функция – авто-push, которая уведомляет водителя о пиковой нагрузке 2.0 по умолчанию. Таким образом следит за коэффициентами вместо водителей.

В дальнейшем, помимо районов города, бот сможет искать повышенный коэффициент по заданному адресу. Для этого нужно будет отправить боту свою локацию, и он сможет сообщать о повышенном спросе на Uber в радиусе 5 км.

Инструмент также предоставляет водителю постоянный доступ к личному кабинету UBERDRIVE для проверки и пополнения баланса, информации о размерах скидок, предоставляемых на АЗК WOG.

Viber-бот UBERDRIVE также позволяет водителю мгновенно связаться с технической поддержкой UBERDRIVE через мессенджер или телефон.