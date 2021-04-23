Подарки за кибергигиену: стартовал хакатон цифровой грамотности

23 апреля 2021, 9:15

С 21 апреля по 5 мая в Украине пройдет образовательный онлайн-хакатон «Цифрограм-бот: подарки за вопросы».

Помочь повысить уровень цифровой грамотности украинцев и получить за это смартфон, экшн-камеру и другие призы может каждый пользователь чат-бота «Цифрограм. Твоя кібергігієна».



Организаторы Хакатона – рабочая группа, в состав которой вошли специалисты Vodafone Украины, Министерства цифровой трансформации, Международного фонда избирательных систем (IFES) и Координатора проектов ОБСЕ.



Участником образовательного хакатонов «Цифрограм-бот: Подарки за вопросы» может стать каждый пользователь чат-бота. Для этого нужно придумать и прислать хотя бы один вопрос на тему цифровой грамотности и ответы к нему. Сделать это можно, нажав в меню чат бота «Цифрограм. Твоя кібергігієна» кнопку «Принять участие в Хакатоне», после чего бот попросит отправить сначала вопросы, затем ответы к нему с отмеченным правильным вариантом.



Принимаются вопросы по таким темамам: Общие цифровые знания, Вредоносное программное обеспечение, Соцсети и мессенджеры, Подключение к интернету, Кибер и медиаграмотность, Безопасность паролей, Безопасность устройств, Социальная инженерия. Уровень сложности – базовый и средний.



Претендентов на призы определит экспертная комиссия, в которую входят представители рабочей группы проекта. Комиссия будет проверять присланные на конкурс вопросы, чтобы исключить плагиат и другие нарушения. Призы будут распределены между участниками, приславшими наибольшее количество валидированных вопросов и ответов на них.



Среди главных призов хакатона:



● смартфон Samsung Galaxy S10 8/128GB Black;

● экшн-камера GoPro Hero 8 (CHDHX-801-RW)

● гарнитура Apple AirPods Pro;

● гарнитура HyperX Cloud Flight S;

● беспроводное зарядное устройство Canyon WS-501;

● призы от партнеров.



Также в боте появился новый тест, посвященный безопасности в соцсетях и мессенджерах. Чтобы пройти тестирование и принять участие в хакатоне, пользователям необходимо быть зарегистрированными в мессенджере Telegram. Чат бот доступен по ссылке https://t.me/digigram_ua_bot



Интерактивный Telegram-бот «Цифрограм. Твоя кибергігієна» создан с целью быстрой проверки пользователями своего уровня цифровой грамотности. Он позволяет получить новые знания, поскольку содержит разъяснения, подготовленные специалистами к каждому вопросу. Кроме того, полученным результатом можно поделиться с друзьями или коллегами.