Подарки за кибергигиену: стартовал хакатон цифровой грамотности

С 21 апреля по 5 мая в Украине пройдет образовательный онлайн-хакатон «Цифрограм-бот: подарки за вопросы».
Помочь повысить уровень цифровой грамотности украинцев и получить за это смартфон, экшн-камеру и другие призы может каждый пользователь чат-бота «Цифрограм. Твоя кібергігієна».
Организаторы Хакатона – рабочая группа, в состав которой вошли специалисты Vodafone Украины, Министерства цифровой трансформации, Международного фонда избирательных систем (IFES) и Координатора проектов ОБСЕ.
Участником образовательного хакатонов «Цифрограм-бот: Подарки за вопросы» может стать каждый пользователь чат-бота. Для этого нужно придумать и прислать хотя бы один вопрос на тему цифровой грамотности и ответы к нему. Сделать это можно, нажав в меню чат бота «Цифрограм. Твоя кібергігієна» кнопку «Принять участие в Хакатоне», после чего бот попросит отправить сначала вопросы, затем ответы к нему с отмеченным правильным вариантом.
Принимаются вопросы по таким темамам: Общие цифровые знания, Вредоносное программное обеспечение, Соцсети и мессенджеры, Подключение к интернету, Кибер и медиаграмотность, Безопасность паролей, Безопасность устройств, Социальная инженерия. Уровень сложности – базовый и средний.
Претендентов на призы определит экспертная комиссия, в которую входят представители рабочей группы проекта. Комиссия будет проверять присланные на конкурс вопросы, чтобы исключить плагиат и другие нарушения. Призы будут распределены между участниками, приславшими наибольшее количество валидированных вопросов и ответов на них.
Среди главных призов хакатона:
● смартфон Samsung Galaxy S10 8/128GB Black;
● экшн-камера GoPro Hero 8 (CHDHX-801-RW)
● гарнитура Apple AirPods Pro;
● гарнитура HyperX Cloud Flight S;
● беспроводное зарядное устройство Canyon WS-501;
● призы от партнеров.
Также в боте появился новый тест, посвященный безопасности в соцсетях и мессенджерах. Чтобы пройти тестирование и принять участие в хакатоне, пользователям необходимо быть зарегистрированными в мессенджере Telegram. Чат бот доступен по ссылке https://t.me/digigram_ua_bot
Интерактивный Telegram-бот «Цифрограм. Твоя кибергігієна» создан с целью быстрой проверки пользователями своего уровня цифровой грамотности. Он позволяет получить новые знания, поскольку содержит разъяснения, подготовленные специалистами к каждому вопросу. Кроме того, полученным результатом можно поделиться с друзьями или коллегами.