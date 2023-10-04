Центр "Незламні" отримав нове обладнання від Київстар

4 октября 2023, 11:15

У межах благодійного внеску від Київстар у 10 мільйонів гривень було передано другу партію медичного обладнання до блоку дитячих опіків Національного реабілітаційного центру «Незламні» на базі Першого медоб’єднання Львова.



Ліжко для лікування опіків у дітей та апарат наркозно-дихальний вже працюють у медичному закладі.

З початку повномаштабного вторгення в Україну кількість пацієнтів з мінно-вибуховими травмами зросла. Майже всі такі поранення супроводжуються опіками. Термічні травми є одними з найскладніших в лікування, потребують спеціального обладнання та належних вентиляційних умов. Завдяки виділеним коштам від Київстар для лікарні було придбано спеціальне ліжко для лікування опіків – систему догляду з флюідизованим повітрям PEARLS™ (SAT2), що здатна створити стерильні умови та пришвидшити загоєння ран у дітей. Також до блоку дитячих опіків передано апарат наркозно-дихальний Atlan A350 з монітором пацієнта Vista 120.



«Таке ліжко є унікальним. Воно призначене для реабілітації діток із сильними опіками, післяопераційними ранами та іншими ушкодженнями шкірних покривів. Система буде полегшувати стан пацієнтів та прискорювати процес загоєння уражених тканин. Я хочу щиро подякувати Київстару за неоціненну допомогу від імені кожного із наших маленьких пацієнтів та їхніх батьків. Це унікальне обладнання від наших партнерів — потужна зброя в руках наших лікарів для боротьби за дитячі життя, їхнє здоров’я та здорове майбутнє», — говорить керівниця Міського центру термічної травми і пластичної хірургії Першого медоб’єднання Львова Галина Саян.



Медики відзначають високу цінність технічної підтримки, адже осінь та блекаути, викликані ворожими обстрілами, підвищують імовірність побутових опіків серед дітей через необхідність користування свічками, використання відкритого вогню для обігріву, розігрівання води. Крім того, діти часто стають жертвами ворожих ракетних атак і обстрілів.

«Коли ми почули історії дітей, що отримали опіки внаслідок ракетних ударів та були змушені їхати за кордон, без вагань вирішили, що маємо сприяти розвитку медичної допомоги дітям при опіках тут, в Україні. Я щаслива, що ми можемо бути дотичними до змін, які допомагають рятувати наших дітей вдома», — коментує директор з корпоративних зв’язків Київстар Ганна Захараш.Нагадаємо, що навесні Київстар разом із благодійною платформою dobro.ua об’єдналися з центром «Незламні» та розширили благодійну програму «Дитяча надія» новим напрямком – допомога дітям з опіками. Основна мета проєкту – допомогти малюкам з вадами серця, онкологічними захворюваннями та опіками шляхом придбання необхідного медичного обладнання та матеріалів в дитячі лікарні. За майже 5 років існування ініціативи завдяки благодійним SMS-повідомленням небайдужих абонентів мобільного оператора було зібрано понад 17 мільйонів гривень та передано обладнання до 65 відділень.Наразі у межах ініціативи збирають кошти на унікальний лазер для лікування опікових рубців у постраждалих дітей. Кожен абонент передплаченого зв’язку може зробити разовий переказ за допомогою SMS із сумою від 1 гривні на номер 450025, долучитися до проєкту через пожертву з банківської картки на сайті dobro.ua або підключити пакет «Київстар ТБ: Благодійний», 40% вартості якого щомісяця будуть спрямовані на підтримку проєкту.