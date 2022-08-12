Абоненти Києвстар допомогли двом опорним лікарням отримати необхідне обладнання

12 августа 2022, 13:15

Для медичних закладів в Києві та Одесі передано необхідне обладнання, придбане в рамках проєкту «Дитяча надія» – спільної ініціативи Київстар та платформи dobro.ua від Української Біржі Благодійності.

Завдяки SMS-пожертвам від абонентів оператора, придбане обладнання допомагатиме рятувати маленьких пацієнтів з кардіо захворюваннями й вимушених переселенців, які продовжують в закладах своє лікування.

На залучені кошти, які перераховували абоненти мобільного оператора за допомогою SMS-повідомлень, було передано електрохірургічний генератор до Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова. Також, до Дитячої міської клінічної лікарні №3 в Одесі придбано датчик PVT 712-BT до наявного УЗД апарату, який також було раніше передано в лікарню завдяки благодійним повідомленням від абонентів Київстар. Загальна вартість нового обладнання складає майже 500 тисяч гривень, а середній розмір пожертви через SMS становить 15 гривень.

Ознайомитись з деталями та звітністю ініціативи можна за посиланням.

«За 3,5 роки існування «Дитячої надії» наші абоненти подарували шанс на життя тисячам хворих малюків. Завдяки невеликим SMS-пожертвам вдалося зібрати 11,6 мільйонів гривень, а допомогу вже отримали 46 відділень українських лікарень. Від імені Київстар я хочу подякувати усім небайдужим абонентам, які в час повномасштабної війни продовжують системно підтримувати ініціативу», – зазначає Ганна Захараш, директор з корпоративних комунікацій Київстар.

Основна мета проєкту – допомогти малюкам з вадами серця та онкологічними захворюваннями шляхом придбання необхідного медичного обладнання та матеріалів в дитячі лікарні. Благодійну ініціативу вдається реалізовувати завдяки SMS-повідомленням небайдужих абонентів мобільного оператора. Дитячою надією стали майже 220 тисяч абонентів Київстар, 19 тисяч з яких налаштували регулярну пожертву та щомісяця допомагають дітям. Загалом для проєкту було відправлено більш як 650 тисяч благодійних SMS.Нагадаємо, що загалом, з початку повномасштабної війни, Київстар вже перерахував понад 49 мільйонів гривень благодійної допомоги. Зокрема кошти було передано до БФ «Повернись живим», БФ «Твоя опора», БФ «Let`s help», МБФ «Карітас України» та МБФ «Українська біржа благодійності».