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3 ноября 2022, 11:15
США виділили кошти на відновлення енергоінфраструктури
Мова йде про $55 мільйонів з фондів USAID.
Також наша держава отримає понад 1600 генераторів, систем очищення води та іншого обладнання, яке необхідне для забезпечення тепла.
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