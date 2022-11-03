3 ноября 2022, 11:15

США виділили кошти на відновлення енергоінфраструктури

Мова йде про $55 мільйонів з фондів USAID.

Також наша держава отримає понад 1600 генераторів, систем очищення води та іншого обладнання, яке необхідне для забезпечення тепла.
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